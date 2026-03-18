Antalya’da Yazın En Şık Festivali: Akra Caz Günleri!

Antalya yazının en güçlü kültür sanat buluşmalarından biri olan Akra Caz Festivali, bu yıl dokuzuncu kez sahne alıyor. Üstelik festival, 5–20 Haziran 2026 tarihleri arasında Akra Antalya’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşiyor. Akdeniz’in mavisi ve Bey Dağları’nın etkileyici silueti, müziğe eşlik eden benzersiz bir fon oluşturuyor.

Aynı zamanda Akra Hotels tarafından düzenlenen festival, yalnızca konserlerden ibaret kalmıyor. Aksine, müzikseverlere çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Çünkü programda jam session’lar, söyleşiler ve masterclass etkinlikleri de yer alıyor. Böylece festival, bir konser serisinin ötesine geçerek gerçek bir kültür platformuna dönüşüyor.

Festival Kenan Doğulu ile Açılıyor

Festivalin açılışını, Türkiye’nin en güçlü sahne performanslarından birine sahip olan Kenan Doğulu üstleniyor. Sanatçı, “İhtimaller” adlı pop-caz projesiyle sahneye çıkıyor. Ancak bu performans, klasik bir konser deneyimi sunmuyor. Çünkü Doğulu, caz müzisyenleriyle birlikte eserlerini yeniden yorumluyor.

Bu projede Ercüment Orkut, Ozan Musluoğlu, Mehmet İkiz, Ferit Odman, Şenova Ülker, Engin Recepoğulları ve Bulut Gülen gibi güçlü isimler sahnede yer alıyor. Böylece açılış gecesi, festivalin enerjisini en üst seviyeye taşıyor.

Dünya Cazının Yıldızları Antalya’da

Festival programı, uluslararası ölçekte dikkat çeken isimleri bir araya getiriyor. Özellikle Dianne Reeves, caz vokalinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak sahnede yer alıyor. Sanatçıya Romero Lubambo, Reuben Rogers ve Terreon Gully eşlik ediyor.

Bununla birlikte Joss Stone, soul ve R&B’nin büyüleyici gücünü sahneye taşıyor. Güçlü sesi ve sahne enerjisi, festivalin en merak edilen performanslarından biri olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Kenny Garrett, “Sounds From The Ancestors” projesiyle cazın köklerine uzanan derin bir müzikal yolculuk sunuyor. Bunun yanında Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio, Afro-Küban ve Latin caz ritimleriyle sahneyi hareketlendiriyor.

Genç Yetenekler Sahneye Taşınıyor

Festival yalnızca yıldız isimlere odaklanmıyor. Aynı zamanda genç müzisyenlere de güçlü bir alan açıyor. Akra Genç Caz programı kapsamında SU Trio, Leviers ve Mojo 5 sahne alıyor.

Bu performanslar, yeni nesil cazın nasıl evrildiğini gözler önüne seriyor. Özellikle Pelin Su Yavuz liderliğindeki SU Trio, modern caz ve neo-soul arasında dikkat çekici bir köprü kuruyor.

Final Fazıl Say’dan

Festivalin kapanışını ise dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say gerçekleştiriyor. Sanatçı, iki gece boyunca sahnede yer alarak özel repertuvarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Fazıl Say’a sahnede Aslıhan And Say, Seda Kırankaya ve Aykut Köselerli eşlik ediyor. Böylece festival, güçlü bir finalle tamamlanıyor.

Akra Caz Festivali Neden Kaçırılmamalı?

Akra Caz Festivali, yalnızca bir müzik etkinliği değil. Aynı zamanda doğa, müzik ve deneyimi bir araya getiren özel bir yaz ritüeli. Çünkü açık hava sahnesinde gerçekleşen konserler, izleyicilere hem görsel hem işitsel bir şölen sunuyor.

Üstelik bu festival, farklı müzik türlerini cazın özgür ruhunda buluşturuyor. Bu nedenle her akşam farklı bir atmosfer, farklı bir hikâye ve farklı bir deneyim vadediyor.

Biletler Ne Zaman Satışta?

Festival biletleri, 15 Nisan itibarıyla satışa sunuluyor. Biletler hem yurt içinde hem de yurt dışında Biletix üzerinden temin edilebiliyor.

Sonuç olarak Antalya caz festivali, yaz sezonunun en güçlü müzik buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor. Eğer müzikle dolu, ilham veren ve unutulmaz bir deneyim arıyorsanız, bu festival takviminizde mutlaka yer almalı.