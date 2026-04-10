Altın yatırımcılarına kritik uyarı! İslam Memiş’ten “tuzak” açıklaması

Altın fiyatları, Ortadoğu’daki ateşkes kararının ardından sert hareketler sergiledi. Piyasalarda beklenen dalgalanma, özellikle ons ve gram altında hızlı yükselişlerle kendini gösterdi. Bu süreçte yatırımcıların odağı tamamen altın piyasasına yöneldi. Ancak İslam Memiş, yaptığı açıklamalarla yatırımcıları uyardı ve dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek sıraladı.

Ateşkes Sonrası Sert Yükseliş

Ortadoğu’daki gelişmelerin ardından ons altın 3 haftanın zirvesine çıktı. Aynı dönemde gram altın, Kapalı Çarşı’da 7 bin TL seviyesini aşarak dikkat çekti. Ancak bu yükselişin ardından gelen açıklamalar ve belirsizlikler, fiyatların yeniden geri çekilmesine neden oldu.

Bununla birlikte yatırımcılar, yükselişin devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. Tam da bu noktada İslam Memiş, piyasadaki hareketliliğe ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Manipülasyon Yılı” Uyarısı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada 2026 yılını “manipülasyon yılı” olarak nitelendirdi. Özellikle son 40 günlük süreçte piyasalarda ciddi fiyat hareketleri yaşandığını ifade etti. Ayrıca yatırımcıların bu süreçte dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Memiş, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkes sürecinin kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirtti. Bu nedenle piyasalarda dalgalanmanın devam edebileceğini söyledi.

Gram Altında Yeni Hedefler

Öte yandan İslam Memiş, gram altın için uzun vadeli hedeflerini korudu. Uzman isim, 6.500 – 7.000 TL aralığını alım fırsatı olarak değerlendirdi. Ayrıca kısa vadede 7.000 – 8.000 TL bandında dalgalanma beklendiğini ifade etti.

Bununla birlikte ons altın için 5.880 – 6.000 dolar seviyeleri hedef olarak öne çıktı. Kalıcı yükseliş için ise 4.900 dolar seviyesinin aşılması gerektiği belirtildi.

“Tepki Yükselişlerine Aldanmayın” Uyarısı

İslam Memiş, yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle kısa vadeli yükselişlerin yanıltıcı olabileceğini belirtti. Bu nedenle yatırımcıların uzun vadeli düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca fizikî varlıkların korunması gerektiğini vurgulayan Memiş, profesyonel yatırımcı yaklaşımının önemine dikkat çekti. Piyasada herkes düşüş beklerken alım yapılması, yükseliş beklentisi arttığında ise satış yapılması gerektiğini dile getirdi.

Gümüş ve Borsa İçin Beklentiler

Altın dışında gümüş piyasasına da değinen İslam Memiş, 2026 yılını “toplama yılı” olarak tanımladı. Ons gümüş için 96 dolar hedefi öne çıktı. Gram gümüşte ise 135 – 140 TL seviyeleri gündemde yer aldı.

Diğer yandan Borsa İstanbul için de değerlendirmelerde bulunan Memiş, 20 bin puan hedefini koruduğunu açıkladı. Özellikle belirli seviyelerin altındaki değerlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Sonuç olarak altın fiyatları ve diğer yatırım araçlarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatli hareket etmesini gerektiriyor. Yapılan açıklamalar ise piyasadaki belirsizliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.