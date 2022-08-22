Altın Kalem Ödülleri sahiplerini buluyor

Ünlü isimlerden ödüllerin alınacağı gecceye; Oyuncu, yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, İranlı Şair Behruz Dijiruan, yazar Kamuran Yamaçoba Akdemir, Netflix'te kitabı Atiye ismiyle dizi olan yazar Şengül Boybaş, Gazeteci Esra Eliönü, Yakaza Tiyatrosu Yönetmen/Oyuncu Birol Cürgül, Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, Cumhurbaşkanlığı Dijital Medya Yönetmeni/Yazar Okan Özbay, Oyuncu İsmail Hakkı Ürün, Yazar Kahraman Tazeoğlu, Yazar Betül Zarifoğlu, Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz katılacak önemli isimlerden bazıları. Gecceyi Oyuncu Mehmet Er ve Oyuncu/Yazar Mustafa Sefa Güvenir sunacaklar.



Organizasyonun ev ve fikir sahibesi Yazar Serra Erdoğan; “Kitap okuma alışkanlığı olmayan bir topluma bu alışkanlığı kazandırmak için atılmış bu ilk adımda, yazarlarımızı ağırlayacağız ancak bu zorlu bir yolculuk, bu sadece üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek projenin ilk adımında, yazarlarımızı yalnız bırakmayan tüm gazeteci, iş insanı, aydın, oyuncu, yönetmen dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Altın Kalem Ödülleri'nin Genel Koordinatörü Yazar Mustafa Sefa Güvenir; “Kitap okuma alışkanlığında kitap fuarları en etkin yöntem olsa da yeterli değil, bu konuda çok önemli adımlar atmak konusunda kararlıyız, bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.