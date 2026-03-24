Altın Fiyatlarında Trump Depremi: 24 Mart Canlı Altın Rakamları!

Altın fiyatlarında Trump-İran gerilimi sonrası düşüş sürüyor! 24 Mart 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın güncel alış-satış fiyatları canlı tabloda.

YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-03-2026 10:37

Küresel piyasalarda yaşanan diplomatik hareketlilik, altın fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasındaki görüşme iddiaları piyasaları hareketlendirirken, İran cephesinden gelen yalanlama haberleri sarı metalin seyrini değiştirdi. Haftaya sert bir düşüşle başlayan değerli metaller, 24 Mart 2026 Salı günü de negatif bir tablo sergiliyor. Jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını etkilemesiyle beraber, yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını yakından takip ediyor.

Trump ve İran Açıklamaları Piyasayı Hareketlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile verimli görüşmeler yapıldığını ve enerji altyapısına yönelik saldırıların beş gün ertelendiğini duyurmuştu. Bu açıklama ilk etapta petrol fiyatlarında düşüşe, altında ise kısa süreli bir toparlanmaya neden oldu. Ancak İran tarafının görüşme iddialarını reddetmesiyle birlikte belirsizlik arttı ve altın yeniden değer kaybetmeye başladı. Spot piyasada ons altın 4.350 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışırken, iç piyasadaki rakamlar da bu küresel düşüşten doğrudan etkilendi.

Gram ve Çeyrek Altında Son Durum

Güncel verilere göre gram altın 6 bin 200 lira bandındaki hareketini sürdürüyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın ise 10 bin liranın hemen üzerinde işlem görüyor. Düşüş eğiliminin sürmesiyle birlikte Cumhuriyet altını 40 bin lira seviyelerine geriledi. Ekonomi dünyası, Orta Doğu'dan gelecek yeni haber akışlarına kilitlenmiş durumda. Uzmanlar, ons altındaki volatilite nedeniyle iç piyasadaki fiyatların gün içinde değişkenlik gösterebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.204,50

Satış: 6.205,95

 

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 4.349,22

Satış: 4.350,89

 

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.977,0200

Satış: 10.196,7600

 

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 39.703,85

Satış: 40.462,24

 

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 42.671,00

Satış: 44.464,00

 

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 19.775,01

Satış: 20.276,07

ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ'un Evindeki Gizli Oda! 150 Parçalık Koleksiyonu Şoke Etti.
  • 18-03-2026 13:30

Kıvanç Tatlıtuğ'un Evindeki Gizli Oda! 150 Parçalık Koleksiyonu Şoke Etti.

Eşref Rüya’da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya!
  • 18-03-2026 16:03

Eşref Rüya’da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Projesinde Partner Arayışı Krize Dönüştü
  • 19-03-2026 13:53

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Projesinde Partner Arayışı Krize Dönüştü

Seda Sayan'dan Ömür Gedik'e Şok Sözler:
  • 18-03-2026 13:51

Seda Sayan'dan Ömür Gedik'e Şok Sözler: "Sizin Ev Çiş Kokuyordur!"

Çağla Şıkel’den Lüks Tüketim Çıkışı:
  • 17-03-2026 19:52

Çağla Şıkel’den Lüks Tüketim Çıkışı: "O Çanta Benim Alnımın Terini Hak Etmiyor!"