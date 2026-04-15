Altın Alacaklar Dikkat: İslam Memiş 15 Günlük Tehlikeyi Açıkladı

Piyasalarda yaşanan hareketlilik altın yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir yayında altın fiyatlarındaki dalgalanmaları değerlendirirken yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Altın Fiyatlarında 50 Liralık Sıçrama Yaşandı

Altın fiyatları, dün yaşanan düşüşlerin ardından bugün yeniden yükselişe geçti. İslam Memiş, son 15 günlük süreçte piyasalarda ciddi bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu belirtti. Dün petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle diğer varlıkların düştüğünü hatırlatan uzman isim, bugün petrolün gerilemesiyle altının kayıplarını geri almaya başladığını ifade etti. Gram altın tarafında bir günde yaklaşık 50 liralık bir artış gözlemlenirken, ons altın fiyatı da 4.766 dolar seviyelerine ulaştı. Memiş, bu sert dalgalanmaların bir süre daha devam edebileceğini vurguladı. Yatırımcıların bu dönemde istikrar beklememesi gerektiğini, piyasaların bir gün düşüp bir gün yükseleceği bir sürecin yaşandığını söyledi.

Piyasalarda Doldur Boşalt Dönemi

Finans analisti, yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden kaçınması gerektiğini özellikle vurguladı. Piyasa yapıcıların "doldur boşalt" yöntemiyle küçük yatırımcıyı yanılttığını belirten İslam Memiş, şu an en güvenli limanın kenara çekilip izlemek olduğunu savundu. Piyasa üzerinde etkili olan aktörlerin fiyatlarla sürekli oynadığını dile getiren uzman, belirsizliğin tavan yaptığı bu günlerde aceleci kararların zarar getirebileceğini ifade etti. Özellikle Orta Doğu’dan gelecek haber akışlarının ve kalıcı bir ateşkes ihtimalinin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını hatırlattı. Bu süreçte döviz tarafı stabil kalsa da altın ve gümüş gibi emtialarda geniş bant aralığında dalgalanmalar sürüyor.

Borsa İstanbul 14.000 Puan Seviyesini Zorluyor

Altın ve petrol piyasasının yanı sıra borsa tarafındaki gelişmelere de değinen Memiş, Borsa İstanbul için olumlu sinyaller verdi. Endeksin 14.000 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabasının başarılı olduğunu belirten analist, bugün bu seviyenin üzerinde yeni bir atak beklediğini söyledi. Yatırım araçları arasındaki bu geçişlerin stratejik bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirten uzman, brent petrolün varil fiyatının 100 dolara gerilemesinin diğer varlıkları desteklediğini açıkladı. Ancak bölgeden gelecek net bir "savaşa devam" veya "ateşkes" mesajı gelmediği sürece dalgalı seyrin durulmayacağını sözlerine ekledi. Yatırımcıların panik işlemlerden uzak durarak uzun vadeli bir perspektif geliştirmesi öneriliyor.