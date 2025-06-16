Allan Hakko Yeni Aşkıyla Gündemde: Selin Yağcıoğlu’nu Çabuk Unuttu

Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu’ndan ayrıldıktan sonra oyuncu Pelin Uluksar ile yeni bir aşka yelken açtı. Detaylar haberimizde!

Allan Hakko Yeni Aşkıyla Gündemde: Selin Yağcıoğlu’nu Çabuk Unuttu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2025 20:46

Ünlü iş insanı Allan Hakko, özel hayatıyla magazin dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Selin Yağcıoğlu ile ayrılığı gündeme gelen Hakko, yeni aşkıyla objektiflere takıldı. Genç iş insanı, bu kez oyuncu Pelin Uluksar ile yeni bir ilişkiye başladı.

Allan Hakko’nun Fırtınalı Aşk Hayatı

Özel hayatında sık sık ilişkileriyle konuşulan Allan Hakko, 2010 yılında Azer Polat ile nikâh masasına oturdu. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliği 2015 yılında sona erdi. Boşanmanın ardından Hakko, ünlü oyuncu Merve Oflaz ile aşk yaşamaya başladı. Ancak bu ilişki sadece bir yıl sürdü.

Selin Yağcıoğlu ile İlişkisi Bekleneni Vermedi

Bir süre sonra Allan Hakko, sosyal medyanın popüler ismi Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin evleneceği konuşuluyordu. Fakat beklenen olmadı. Çift, iki yıllık ilişkisini sürpriz bir şekilde noktaladı. Ayrılığın ardından Hakko, aşk hayatında yeni bir sayfa açtı.

Pelin Uluksar ile Yeni Aşk

Magazin kulislerine bomba gibi düşen yeni ilişki, Hakko’nun Pelin Uluksar ile yakınlaştığını gösterdi. İkili, önceki akşam samimi bir şekilde görüntülendi. Gözler şimdi bu ilişkinin nasıl ilerleyeceğine çevrildi.

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