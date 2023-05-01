Alişan'dan yeğenlerine 30 milyon TL'lik ev!

Alişan, 2021 yılının temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Yaşadığı büyük acının ardından kardeşinin eşine ve çocuklarına sahip çıkan ve ailenin her ihtiyacıyla ilgilenen ünlü ismin, yeğenlerine ve yengesine büyük bir jest yaptığı öğrenildi.





Alişan’ın, değerinin 30 milyon TL olduğu tahmin edilen Ulus’taki evinin tapusunu yeğenlerinin üzerine yaptığı ortaya çıktı. Şarkıcının, ayrıca Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’a 2 milyon TL değerinde Peugeot marka cip aldığı söyleniyor.