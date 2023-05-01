  • 02 MAYIS Salı 08:09
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Alişan'dan yeğenlerine 30 milyon TL'lik ev!

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ın ailesine sahip çıkmaya devam eden ve aynı zamanda menajerliğini de yapan kardeşinin iki çocuğunun okul masraflarını karşılayan Alişan'ın, son olarak yeğenlerine büyük bir jest yaptığı öğrenildi.

Alişan'dan yeğenlerine 30 milyon TL'lik ev!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-05-2023 11:16

Alişan, 2021 yılının temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Yaşadığı büyük acının ardından kardeşinin eşine ve çocuklarına sahip çıkan ve ailenin her ihtiyacıyla ilgilenen ünlü ismin, yeğenlerine ve yengesine büyük bir jest yaptığı öğrenildi.



Alişan’ın, değerinin 30 milyon TL olduğu tahmin edilen Ulus’taki evinin tapusunu yeğenlerinin üzerine yaptığı ortaya çıktı. Şarkıcının, ayrıca Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’a 2 milyon TL değerinde Peugeot marka cip aldığı söyleniyor.

  • Etiketler
Duygu Soylu’dan bir Onno Tunç şaheseri: ‘Ayrılıklar Bitmez’
Merve Boluğur: Sektöre tekrardan giriyorum