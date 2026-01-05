Alişan’dan "Kalkık Kaş" Açıklaması: "Sakin Olalım, Kaşlar Düştü!"

Alişan'ın kalkık kaşları ve botoks iddiası olay oldu! Ünlü şarkıcı Alişan estetik iddialarına Instagram'dan yanıt verdi: "Kaşlar düştü, sakin olalım." İşte detaylar...

Alişan’dan
Yayın Tarihi : 05-01-2026 15:20

Son dönemde verdiği kilolar ve fit görünümüyle büyük takdir toplayan ünlü şarkıcı Alişan, bu kez yüzündeki değişimle magazin gündemine oturdu. Özellikle katıldığı bir programda kaşlarının normalden fazla kalkık görünmesi, sosyal medyada "Botoks mu yaptırdı?" tartışmalarını beraberinde getirdi.

Estetik İddiaları Sosyal Medyayı Salladı

Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk babası olan Alişan, hem sahne çalışmaları hem de televizyon programıyla yoğun bir tempo içinde. Ancak ünlü ismin son görüntüsünde dikkat çeken kalkık kaşları, takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kısa sürede yayılan "estetik ve botoks" söylentileri üzerine Alişan, sessizliğini bozdu.

"Her Şey Yolunda"

Hakkında çıkan iddialara her zamanki samimiyetiyle yanıt veren ünlü şarkıcı, Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaştığı fotoğrafta kaşlarının normal haline döndüğü görülen Alişan, altına şu notu düştü:

"Kaşlar düştü, sakin olalım; her şey yolunda."

Doğal Görünümüne Geri Döndü

Alişan'ın bu esprili yanıtı, botoks yaptırdığı ancak uygulamanın etkisinin zamanla oturduğu şeklinde yorumlandı. Takipçilerinden gelen "Nazar değdi herhalde" ve "Eski halin daha iyi ağabey" yorumlarına bu paylaşımla son noktayı koyan Alişan, fit haliyle çalışmalarına devam ediyor.

