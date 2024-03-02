Ali Atay'dan yeni film! Öyle bir kadro kuruldu ki...

Haftaya başlayacak olan saç, makyaj ve kostüm provalarıyla birlikte, "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin hazırlıkları hız kazanıyor. Filmde Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenlik koltuğuna oturacağı ve önemli rollerde yer alacak isimler belli oldu: Salih Bademci Ahmet Adnan Saygun'u, Melis Sezen Mediha Hanım'ı, Birce Akalay Nimet Vahid'i, Ertan Saban ise Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak.





Filmin kadrosuna son olarak Ali Atay dahil oldu. Hem oyunculuk kariyeri hem de yönetmenlik deneyimleriyle dikkat çeken Ali Atay, "Bir Cumhuriyet Şarkısı"nda Münir Hayri karakterine hayat verecek. Bu filmde 1930'lu yılların Türkiye'sine özgü bir atmosferi yansıtacak.