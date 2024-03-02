Ali Atay'dan yeni film! Öyle bir kadro kuruldu ki...

Son gelişmelere göre, BKM'nin yeni dev bütçeli filmi "Bir Cumhuriyet Şarkısı"na Ali Atay da katıldı. Kadronun üst düzey isimlerle dolu olduğu açıkça görülüyor. İşte detaylar...

Ali Atay'dan yeni film! Öyle bir kadro kuruldu ki...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-03-2024 16:27

Haftaya başlayacak olan saç, makyaj ve kostüm provalarıyla birlikte, "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin hazırlıkları hız kazanıyor. Filmde Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenlik koltuğuna oturacağı ve önemli rollerde yer alacak isimler belli oldu: Salih Bademci Ahmet Adnan Saygun'u, Melis Sezen Mediha Hanım'ı, Birce Akalay Nimet Vahid'i, Ertan Saban ise Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak.

Filmin kadrosuna son olarak Ali Atay dahil oldu. Hem oyunculuk kariyeri hem de yönetmenlik deneyimleriyle dikkat çeken Ali Atay, "Bir Cumhuriyet Şarkısı"nda Münir Hayri karakterine hayat verecek. Bu filmde 1930'lu yılların Türkiye'sine özgü bir atmosferi yansıtacak.

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