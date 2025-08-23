Aleyna Tilki: “Zor Dönemleri Geride Bıraktım”

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk albümü “Kırlar” için lansman düzenledi. Tilki’nin davetine sanat dünyasından birçok isim katıldı. Şarkıcı, hem albümü hem de kariyerinde yaşadığı zorluklarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aleyna Tilki’den İlk Albüm Heyecanı

Aleyna Tilki, sahneye çıkmadan önce duygularını paylaştı. “Bu albümü en temiz ve en doğru haliyle sunabilmek için çok emek verdim. 10 yıllık kariyerimin sonunda ilk albümüm çıkmış oldu. ‘Çok riskli’ diyenler oldu ama seyircim benim her zaman yanımda, bunu çok iyi biliyorum. Çok heyecanlıyım” dedi.

“Ben Ne Yapsam Konuşuluyor”

Fotoğraf çekimleri hakkında da konuşan genç yıldız, yaptığı her şeyin gündem olduğunu vurguladı. Tilki, “Ben ne yapsam herkes bir şekilde konuşuyor. Beğenen olacak, beğenmeyen olacak. Herkes bence hissettiğini yapmalı. Ben her zaman özden gelenin öze gittiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Zor Dönemleri Geçtim”

Konuşmasında samimi itiraflarda bulunan Aleyna Tilki, yıllardır yaşadığı zorluklara değindi:

“Beni sevenler hep destekledi ama çoğunlukla savaş verdim. Ben zor dönemleri geçtim. Gerçekten o bitişi, hiçbir şey bitmemişken bir şarkımda da yazdım. Beni korkutan şeylerin hayatımdan çıkıp gitmesini çok istedim. Başardım ve çok mutluyum. 16 yaşında bu sektörde bir çocuğun nelerden korktuğunu anlatmama gerek yok. Aklınıza gelenden fazlası da vardı. Her zaman korkmuyormuş gibi yaptım ama travmalarım oldu. Bir kız çocuğunun başına gelebilecek kötü olan çoğu şeyi yaşadım.”

Lansmanda Dikkat Çeken Detay

Aleyna Tilki’nin lansmanda bacağındaki çizik de dikkatlerden kaçmadı. Ancak şarkıcı, açıklamalarında bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.