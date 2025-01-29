Akasya Asıltürkmen’in YouTube Programı Büyük İlgi Gördü!

Başarılı oyuncu Akasya Asıltürkmen’in YouTube programı kısa sürede büyük ses getirdi. Programın en çok konuşulan bölümlerinden biri ise Avukat Mustafa Civelek’in konuk olduğu bölüm oldu.

Sosyal medyada “Ergün Kazanır” mahlasıyla tanınan Civelek’in açıklamaları izleyicilerin dikkatini çekerken, program kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hukuk dünyasına dair samimi ve çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Civelek’in sözleri, YouTube’da büyük ilgi gördü.

Akasya Asıltürkmen’in özgün sunumu ve konuklarıyla fark yarattığı programın bu bölümü, Akasya Asıltürkmen’in YouTube kanalında izlenebilir.