Akaryakıtta Tarihi Rekor: Motorin Bazı İllerde 80 TL’yi Geçti!

Akaryakıta dev zam! Petrol fiyatlarındaki artış sonrası motorin bazı illerde 80 TL’yi aştı, benzin 70 TL’ye yaklaştı. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları.

Yayın Tarihi : 24-03-2026 10:32

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve Orta Doğu’daki savaşın tırmanma endişesi, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Brent petrol varil fiyatının 104 dolara yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'de de benzin ve motorin fiyatlarına büyük bir zam yapıldı. Artışın büyük bir kısmı eşel mobil sistemi sayesinde vergiden karşılanırken, kalan tutar doğrudan pompa fiyatlarına yansıtıldı. Bu gelişme sonrası özellikle bazı illerde motorin fiyatı tarihi seviyelere ulaşarak 80 TL barajını aştı.

Pompa Fiyatlarında Büyük Değişim

Yapılan son düzenleme ile zammın benzinde 1.02 TL’si, motorinde ise 6.60 TL’si tüketiciye yansıdı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zammın aslında yüzde 75'lik devasa bir bölümü devlet tarafından karşılanarak ekonomi üzerindeki baskı azaltılmaya çalışıldı. Ancak bu müdahaleye rağmen motorin fiyatları Anadolu'nun pek çok noktasında rekor kırdı. Benzin fiyatları ise hızla yükselerek 70 TL sınırına dayandı. Şehirler arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak iller bazında farklılık gösteren fiyatlar, araç sahiplerini zor durumda bırakıyor.

İl İl Güncel Akaryakıt Tablosu

Yeni zamlarla birlikte Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinde fiyatlar yeniden şekillendi. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı 77.68 TL olurken, Ankara'da bu rakam 78.82 TL seviyesine çıktı. İzmir'de motorin 79.09 TL'den satılırken, Antalya ve Diyarbakır gibi illerde fiyatlar 80 TL'nin üzerine yerleşti. En yüksek akaryakıt fiyatları ise nakliye maliyetlerinin etkisiyle Ağrı ve Diyarbakır gibi şehirlerde görüldü. LPG fiyatlarında da artış gözlemlenirken, litresi ortalama 30-31 TL bandında seyretmeye başladı.

