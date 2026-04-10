Akaryakıtta İndirim: Motorin Fiyatı Dikkat Çekti

Akaryakıta indirim geldi. Benzin 1,07 TL, motorin 12,86 TL düştü. Motorinin litre fiyatı ortalama 75 TL seviyesine geriledi.

Yayın Tarihi : 10-04-2026 10:45

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin etkisiyle bu kez indirim yönünde değişti. Özellikle son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatı için önemli bir düşüş gerçekleşti. Yapılan güncelleme sonrası motorinin litre fiyatı ortalama 75 TL seviyesine geriledi.

Benzin ve Motorinde Büyük Düşüş

Brent petrol fiyatlarının çarşamba günü 100 doların altını görmesi, akaryakıt piyasasına doğrudan yansıdı. Bununla birlikte benzin litre fiyatı 1,07 TL düşerken, motorin litre fiyatı 12,86 TL geriledi. Böylece özellikle motorin grubunda dikkat çeken bir indirim yaşandı.

Ayrıca bu değişiklik, sürücüler tarafından yakından takip edildi. İndirim sonrası oluşan yeni fiyatlar, şehir bazında farklılık göstermeye devam etti.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İndirimlerin ardından büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde güncellendi:

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin litre fiyatı: 62.18 TL
  • Motorin litre fiyatı: 72.43 TL
  • LPG litre fiyatı: 34.99 TL

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 63.15 TL
  • Motorin litre fiyatı: 73.56 TL
  • LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 63.43 TL
  • Motorin litre fiyatı: 73.84 TL
  • LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Bununla birlikte fiyatlar, dağıtım şirketlerine ve şehirlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Eşel Mobil Sistemi Detayı

Öte yandan eşel mobil sistemi uygulaması da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu sistem kapsamında, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kuruna bağlı artışlarda ÖTV tutarları devreye giriyor.

Buna göre olası fiyat artışlarının yüzde 75’i kadar ÖTV indirimi uygulanıyor. Böylece pompa fiyatlarına yansıyan artışın sınırlanması hedefleniyor. Ancak bu kez yaşanan gelişmeler, doğrudan indirim olarak fiyatlara yansıdı.

Sonuç olarak akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu düşüş, özellikle motorin kullanıcıları için dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.

