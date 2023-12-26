Aile dizisi final yapıyor! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ duygusal açıklama

Ekranların sevilen dizisi Aile final yapıyor. Salı akşamların reyting rekortmeni dizisi Aile devam etmeme kararı aldı. Aile dizisi final tarihi belli oldu.

Aile final yapıyor!

Show TV ekranların en sevilen dizisi Aile final yapıyor. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ başrollerinde yer alacağı Aile dizisi final kararı vatandaşları üzdü. Devam eder ümidiyle beklenen Aile dizisi resmen bitiyor!

Aile final tarihi açıklandı!

Show TV'nin sevilen dizisi Aile final kararını oyunculara da duyurdu. Aile dizisi 30. bölümde ekranlara veda ediyor. Hem Serenay Sarıkaya hem Kıvanç Tatlıtuğ yeni projelere önceden tamam dediği için Aile dizisi devam etmiyor. Aile dizisi planlandığı gibi 30. bölümde biterek final yapacak.

Serenay Sarıkaya duyurdu!

Serenay Sarıkaya, Aile dizisi son günlerimiz çok duygusalız açıklaması yaptı. Serenay Sarıkaya, çok alıştık ancak son günlerimiz güzel geçiyor. Aile uzun zaman sonra ekranlara döndüğümüz bir iş oldu. Tekrardan ekrana dönmek çok güzeldi. Tekrar biraraya gelmek isteyeceğim oyuncular dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'da çok duygusal!

Son set günlerinde Kıvanç Tatlıtuğ'da çok duygusal. Son 4 bölümü Ocak ayının ikinci hafta itibariyle Aile dizisi seti bitecek ve sevilen dizi final yapacak. Kıvanç Tatlıtuğ sette arkadaş ortamını çok sevdiği bu sebeple üzgün olduğu öğrenildi.