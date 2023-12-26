Aile dizisi final yapıyor! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ duygusal açıklama

Show TV ekranların yayınlanan Aile dizisi final yapıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya duygusal açıklama.

Aile dizisi final yapıyor! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ duygusal açıklama
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-12-2023 21:37

Ekranların sevilen dizisi Aile final yapıyor. Salı akşamların reyting rekortmeni dizisi Aile devam etmeme kararı aldı. Aile dizisi final tarihi belli oldu.

Aile final yapıyor!

Show TV ekranların en sevilen dizisi Aile final yapıyor. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ başrollerinde yer alacağı Aile dizisi final kararı vatandaşları üzdü. Devam eder ümidiyle beklenen Aile dizisi resmen bitiyor!

Aile final tarihi açıklandı!

Show TV'nin sevilen dizisi Aile final kararını oyunculara da duyurdu. Aile dizisi 30. bölümde ekranlara veda ediyor. Hem Serenay Sarıkaya hem Kıvanç Tatlıtuğ yeni projelere önceden tamam dediği için Aile dizisi devam etmiyor. Aile dizisi planlandığı gibi 30. bölümde biterek final yapacak.

Serenay Sarıkaya duyurdu!

Serenay Sarıkaya, Aile dizisi son günlerimiz çok duygusalız açıklaması yaptı. Serenay Sarıkaya, çok alıştık ancak son günlerimiz güzel geçiyor. Aile uzun zaman sonra ekranlara döndüğümüz bir iş oldu. Tekrardan ekrana dönmek çok güzeldi. Tekrar biraraya gelmek isteyeceğim oyuncular dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'da çok duygusal!

Son set günlerinde Kıvanç Tatlıtuğ'da çok duygusal. Son 4 bölümü Ocak ayının ikinci hafta itibariyle Aile dizisi seti bitecek ve sevilen dizi final yapacak. Kıvanç Tatlıtuğ sette arkadaş ortamını çok sevdiği bu sebeple üzgün olduğu öğrenildi.

Benzer Haberler
Yargı ve Teşkilat dizisinden üzen haber! Yeni bölüm yayınlanmayacak Yargı ve Teşkilat dizisinden üzen haber! Yeni bölüm yayınlanmayacak
Gönül Dağı dizisinden kötü haber! Gönül Dağı dizisinden kötü haber!
ATV Dizisi Final Kararı Aldı: Oyuncuların Performansı Yetersiz Bulundu! ATV Dizisi Final Kararı Aldı: Oyuncuların Performansı Yetersiz Bulundu!
Kızıl Goncalar'ın çekimleri neden iptal edildi? Açıklama geldi! Gerekçeyi duyunca şaşıracaksınız! Kızıl Goncalar'ın çekimleri neden iptal edildi? Açıklama geldi! Gerekçeyi duyunca şaşıracaksınız!
Dilek Taşı'nda Mustafa ve Figen arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Dilek Taşı'nda Mustafa ve Figen arasında soğuk rüzgarlar esiyor!
Kızıl Goncalar pazartesi 2 diziyi final yaptırdı! 2 dizi bitiyor Kızıl Goncalar pazartesi 2 diziyi final yaptırdı! 2 dizi bitiyor
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti
  • 25-12-2023 10:45

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!
  • 20-12-2023 12:01

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?
  • 25-12-2023 20:18

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?

Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'
  • 20-12-2023 09:04

Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı:
  • 26-12-2023 09:09

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı: "Elçin Sangu sandım"