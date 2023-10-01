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Ahmet Talha Dağlı Nereli ve Kaç Yaşında? Milyoner'de Ne Kadar Ödül Kazandı?

atv'nin popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Ahmet Talha Dağlı, milyonluk ödül için yarışıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun ev sahipliğini yaptığı programda, 5 milyon TL'lik soruya ulaşacak mı?

Ahmet Talha Dağlı Nereli ve Kaç Yaşında? Milyoner'de Ne Kadar Ödül Kazandı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-10-2023 21:20

Ahmet Talha Dağlı Nereli ve Kaç Yaşında? Milyoner'de Ne Kadar Ödül Kazandı? atv'nin popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk ödülün peşinde koşan yarışmacılar heyecanı doruklarda yaşıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun ev sahipliğini yaptığı programda, bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan bölümde Ahmet Talha Dağlı'nın milyonluk soruya ulaşma mücadelesi ekran başındakilere nefes aldırmayacak.

Milyoner Olma Yolunda Yeni Yarışmacı: Ahmet Talha Dağlı

Yakın zamanda Rabia Birsen Göğercin'in gösterdiği başarılı performansın ardından Ahmet Talha Dağlı da büyük ödülü kazanma hedefiyle yarışmaya katılıyor. 1 milyon TL'lik soruyu doğru cevaplaması durumunda, tarihi bir başarıya imza atacak olan Dağlı, Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik soruya ilk kez ulaşan yarışmacı olacak. 19 yaşındaki genç yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularına kendine has tarzıyla cevap verecek.

Ahmet Talha Dağlı: Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğrencisi

Ahmet Talha Dağlı, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde eğitim alıyor. Yarışmanın ilk bölümünde, ekonomist olma hayaliyle yola çıktığını belirten Dağlı, bu alanda zaten aktif olarak çalışmalarda bulunduğunu belirtti. 19 yaşında olmasına rağmen oldukça tecrübeli bir şekilde sorulara cevap veren Dağlı, eğitimdeki başarısını ekranlara da taşımayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'in Yeni Rekortmeni Kim Olacak?

Rabia Birsen Göğercin'in ardından Ahmet Talha Dağlı, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni rekortmeni olabilecek mi? 19 yaşındaki genç yetenek, bu akşam 20.00'de atv ekranlarında milyonluk ödül için ter dökecek.

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