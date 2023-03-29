Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in arasından su sızmıyor!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, önceki gün Bebek’te görüntülendi. 'Yalı Çapkını' dizisinin çekimleri için Bebek sahilinde uzun bir süre sahne çeken ikili, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

Korumalar eşliğinde rollerini oynayan iki isim, gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan geri dururken, hayranlarının gösterdiği ilgiden dolayı da çekimler sık sık durdu. İkiliye yabancı hayranlarının da ilgisi yoğundu.

TİYATROYA GİTTİLER

İkili, sonrasında ise Dünya Tiyatrolar Günü'nde soluğu Zorlu Center'da aldı. Saraçoğlu ve Demir, aynı dizide birlikte rol aldıkları arkadaşları Sezin Bozacı’nın oynadığı tiyatro oyunu ‘Cimri’nin gösterisini izlemeye gidenler arasındaydı.

Dört kişilik arkadaş grubu ile oyunu izlemeye giden Afra ile Mert Ramazan'ın yan yana oturarak tüm bakışları üzerine topladığı görüldü.