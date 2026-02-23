Adliyeden Parkura: Barış Murat Yağcı "Survivor"a Geri Döndü!

Barış Murat Yağcı Survivor'a geri döndü mü? Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları ve Survivor 2026'ya dönüşü hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

Adliyeden Parkura: Barış Murat Yağcı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-02-2026 11:53

Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu nedeniyle geçtiğimiz haftalarda Survivor 2026 kadrosundan zorunlu olarak ayrılan Barış Murat Yağcı, aklanarak yarışmaya geri döndü. Dominik’ten Türkiye’ye gelerek ifade veren Yağcı, test sonuçlarının çıkmasıyla birlikte yeniden kadroya dahil edildi.

 "Sonuçlar Temiz" Çıktı, Engel Kalktı

Hakkında çıkan yakalama kararı sonrası yarışmadan diskalifiye edilen Barış Murat Yağcı, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı ve Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından kan ve saç örneği veren ünlü oyuncunun test sonuçları negatif (temiz) çıktı. Hukuki engellerin kalkmasıyla birlikte Acun Medya ve kanal yönetimi, Yağcı’nın yarışmaya geri dönmesine yeşil ışık yaktı.

Gözyaşları İçinde İlk Açıklama

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Barış Murat Yağcı’nın meşaleler eşliğinde adaya geri döndüğü anlar izleyiciyle paylaşıldı. Takım arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında sahneye çıkan Yağcı, gözyaşlarını tutamayarak şu ifadeleri kullandı:

 "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım özür dilerim."

