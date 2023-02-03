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Gecce Magazin Haberleri

Adım Farah'ın heyecanla beklenen fragmanı yayınlandı

‘Adım Farah’ dizisinin merak ve heyecanla beklenen teaser’ı izleyici ile buluştu. Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyecek dizi çok yakında FOX ekranlarında olacak.

Adım Farah'ın heyecanla beklenen fragmanı yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-02-2023 12:43

‘Adım Farah’, ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.

Dizi; Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in yanı sıra; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimleri de izleyici ile buluşturacak.

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği ‘Adım Fara’ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un birlikte kaleme aldıkları “Adım Farah”, yakında FOX’ta.

 

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