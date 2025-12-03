'Adile Naşit' Filmine Görkemli Gala

BKM yapımı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı ve başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı ‘Adile Naşit’ filminin galası, 2 Aralık Salı akşamı Maximum Uniq Hall’de duygu dolu bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi : 03-12-2025 15:01

FİLM DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI!

Sinema, sanat ve medya dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gala akşamında renkli görüntüler objektiflere yansıdı. Geceye katılan isimler arasında Demek Akbağ, Ezgi Mola, Hasibe Eren, Gülse Birsel, Bergüzar Korel, Selma Ergeç, Devrim Yakut, Belçin Bilgin, Nursel Köse, Özge Özacar, Yiğit Kirazcı, Engin Hepileri, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Özgün Aydın, Selen Uçer vardı.

Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve duygularını paylaştı.

Çağan Irmak:
‘Nostalji dediniz ya… Aslında nostaljik olmak gibi bir niyetimiz yok. Geçmişe dair yazdığımız ve çektiğimiz her şey, ki ben çok dönem filmi çekiyorum biliyorsunuz. Bunlar geçmişe bir güzelleme değil. Geçmişle ilgili anlattığınız hikayeleri bugünle buluşturmak; derdimiz o.
‘Adile’yi yaparken hep her şeyi bir nedene bağlamak, bir omurgaya oturtmak istedik. ‘Bunu yaşamış, bunu yaşamış, bunu yaşamış ve ölmüş.’ demek bizim filmimize yakışmazdı. Neden yaşadı, neden oyuncu oldu, neden bunları yaşadı ve neden gülümsedi ve gülümsetti… Hep bu nedenlerin peşinde olduk film boyunca ve bunu bir omurgaya oturtmaya çalıştık. Bir mirasın farkındayız; bu mirasa asla ihanet etmek istemiyoruz. Bugüne kalan bir mirası doğru aktarmak istiyoruz. Ben bunu yaptığınız için çok gurur duyuyorum.’

Nermin Yıldırım (Senarist):
Hep birlikte, hepimizin çok büyük gönül bağı duyduğu birinin, ‘Adile Naşit’in hayatını anlatmaya çalıştık. Hepimizde hem ‘çok güzel bir iş yapalım’, hem ‘ona layık bir iş yapalım’, hem de ‘bu bir güzelleme gibi olmasın; gerçek bir sinema filmi olsun’ arzusu vardı. Daha yazısından, senaryosundan itibaren bu iş böyle yola koyuldu ve böyle de nihayete erdi.’

Meltem Kaptan
‘Bir biyografi değil; bir başarı öyküsü. Adile Naşit’in bize o kadar çok mesajı var ki! Adile Naşit o kadar acılar yaşamasına rağmen her zaman gülmüş, güldürmüş, yoluna devam etmiş. Bana göre filmimiz çok umut dolu bir film. Sanki o zamanın kolektif ruhu bize işledi gibi oldu. Herkes bu işi gerçekten çok ciddiye aldı ve hakkını vermeye uğraştı. Ben teklifi aldığım ilk andan itibaren büyük bir sorumluluk hissettim. Adile Naşit tektir; kimse ona benzemez. Oyuncu olarak biz karakterlerimize duygusal açıdan en net bir şekilde yaklaşıp, hakiki bir şekilde onları anlayıp, o duygu yolculuklarını anlayıp onlara yaklaşmaya çalışabiliriz. Ki hepimiz buna çok çaba gösterdik. Artık gerisi sizin yorumunuz.’

Seda Bakan:
Eski filmleri televizyonda şu anda bile izlesek, orada kalıp o huzurlu filmin içinden çıkmak istemeyiz; bu film de bence onlardan bir tanesi oldu, ben öyle hissediyorum. Senaryosunu okuduğumda da çok heyecanlanmıştım. Çağan Bey’le çalışmak da benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Müjde Ar’ı oynamak, hayatta başıma gelebilecek en iyi şeylerden bir tanesi. Türk sinemasının en önemli kadın oyuncularından bir tanesine hayat vermiş oldum; Adile Naşit’in en yakın arkadaşlarından biri. Müjde Hanım’ı canlandırmak tabii ki benim için çok zor ve aynı zamanda çok titizlenerek davrandığım bir oyunculuk meselesiydi. Umarım başarmışımdır.

Levent Can:
‘Çok fazla söze gerek yok. Ben sabırsızlıkla izlemek istiyorum. Münir Özkul’a hayat verdim. Çok büyük bir usta; elbette bunun sorumluluğunu üzerimde hissettim. İşin içinde çuvallamak da var çünkü… Bakalım söz bundan sonra seyircimizde.’

Özgürcan Çevik:
‘Nermin Hanım’ın senaryosu… Gerçekten harika, müthiş ve profesyonel bir senaryo. Çağan Irmak’ın ne kadar işinin ehli olduğunu biliyoruz ve ben ilk kez çalışıyorum.
Umarım Adile Naşit’in aziz hatırasına yakışır bir iş çıkartmışızdır. Heyecanla bekliyoruz.’

Galada filmden fotoğrafların yer aldığı sergi alanı ve Adile Naşit ile özdeşleşen limon ve sirkeden yapılan turşu standı konukların ilgi odağı oldu. 

Gösterim sonrasında ise davetliler tüm ekibi dakikalarca ayakta alkışladı, hem neşe dolu hem de duygusal anlar yaşayarak salondan ayrıldı.

Adile Naşit filmi cuma gününden itibaren sinemalarda…

