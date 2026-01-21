Acun Medya’da Şok Gelişme: Esat Yontunç Hakkında Yakalama Kararı!

Acun Ilıcalı’nın 24 yıllık yol arkadaşı ve Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, Türkiye gündemini sarsan bir soruşturmanın merkezinde yer aldı. Ünlü prodüktör hakkında "uyuşturucu ve fuhuş soruşturması" kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Dominik’ten İlk Açıklama: "İlk Uçakla Dönüyorum"

Kararın çıktığı sırada Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Esat Yontunç, sosyal medya hesabı üzerinden hakkındaki iddialara sert bir dille yanıt verdi. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Yontunç, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme dönecek ve adalete teslim olacağım."

Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu ve Ekranın Arkasındaki Güç

Esat Yontunç, sadece bir yönetici değil, Türk televizyon tarihine damga vuran birçok projenin mimarı olarak tanınıyor. 2002 yılından bu yana Acun Ilıcalı ile omuz omuza çalışan Yontunç'un imzasının bulunduğu projelerden bazıları:

Efsane Yarışmalar: Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye.

İlk Adımlar: Acun Firarda, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor.

Büyük Prodüksiyonlar: Yok Böyle Dans, Rising Star, Ütopya, MasterChef Türkiye.

Soruşturmanın Kapsamı Genişliyor

Ocak 2026'da ünlü isimlere yönelik başlatılan bu operasyon kapsamında, daha önce Şeyma Subaşı ve Selen Görgüzel gibi isimlerin de ifadelerine başvurulmuş veya gözaltı süreçleri yaşanmıştı. Esat Yontunç hakkındaki yakalama kararı, dosyanın medya dünyasındaki etkisinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sektörde Gözler Acun Ilıcalı’da

Esat Yontunç’un Türkiye’ye dönüp ifade vermesi beklenirken, tüm gözler iş ortağı ve yakın dostu Acun Ilıcalı’ya çevrildi. Ilıcalı’nın, medya imparatorluğunun en kritik ismine yönelik bu ağır suçlamalar karşısında nasıl bir tavır alacağı merak konusu.