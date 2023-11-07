A101'den 9 Kasım Sürprizleri: İndirimli Ürünlerle Dolu Raflar!

Bu hafta A101 raflarında hangi indirimli ürünler var? Kış aylarının yaklaştığı bu günlerde, A101'den tüketicilere özel sürprizler devam ediyor. İşte, indirimli alışverişin adresi A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu! A101 9 Kasım aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?

A101 9 Kasım Aldın Aldın Kataloğu: Haftanın Kaçırılmayacak Fırsatları

A101'de Bu Hafta Neler Var?

A101, her hafta müşterilerine sunduğu Aldın Aldın kataloğu ile alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği fırsatları sunmaya devam ediyor. 9 Kasım itibarıyla raflarda yerini alacak olan ürünler, kalite ve uygun fiyatı bir arada arayanların tercihi olacak. Bu haftaki katalog, Arzum Multi Blender Seti, Fakir Rocky Dik Süpürge, SEG Çamaşır Makinesi, ve daha pek çok cazip ürünü içeriyor. İşte detaylar...

Mutfağınız İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar

Mutfak gereçleri söz konusu olduğunda, A101 bu hafta 999 TL fiyatla Arzum Multi Blender Seti sunuyor. Birden fazla fonksiyonu bir arada barındıran bu set, hem yerden tasarruf sağlıyor hem de mutfak işlerinizi kolaylaştırıyor. 299 TL'lik Bella Döküm Tava ise yüksek ısı dağılımı ve uzun ömürlü kullanımı ile dikkat çekiyor. Ayrıca, 499 TL fiyat etiketiyle Bella Döküm Basık Tencere, sağlık ve lezzetli yemeklerin yeni adresi olmaya aday.

Ev Temizliğinde Devrim Yaratan Ürünler

1.099 TL fiyatla satışa sunulan Fakir Rocky Dik Süpürge, güçlü emiş kapasitesi ile evinizi toz ve kirlerden arındırıyor. Hafifliği ve kolay manevra kabiliyeti ile temizlik artık çok daha keyifli.

Teknoloji ve Eğlence Bir Arada

17.499 TL fiyatla Toshiba 65UA2263DT 65 İnç Ultra HD Android TV, ev eğlencesini bir üst seviyeye taşıyor. 4K çözünürlük ve dinamik renk skalası ile film izlemek, oyun oynamak veya internete bağlanmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı.

Ofisiniz İçin Zaman ve Verimlilik

Kyocera'nın 4.199 TL fiyat etiketli MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı ile ofis işleriniz hız kazanacak. Yüksek baskı kalitesi ve ekonomik toner tüketimi ile öne çıkan bu cihaz, iş verimliliğini artırmanın yanı sıra bütçenizi de düşünüyor.

Mobil Teknolojide Son Nokta

Reeder S23 Pro Max, 6.399 TL'lik fiyatıyla performans ve şıklığı bir arada sunuyor. Geniş ekranı, yüksek çözünürlüklü kamerası ve uzun pil ömrü ile gün boyu ihtiyacınız olan tüm fonksiyonları elinizin altında tutuyor.

Ulaşımda Modern Çözümler

VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, 12.990 TL fiyatı ile hem çevreci hem de ekonomik bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Şehir içi ulaşımda rahatlık ve hızı bir arada sunan bu bisiklet, trafik derdine son veriyor.

Ev Dekorasyonunda Şıklık ve Konfor

Özge Koltuk Takımı, 10.999 TL'ye, Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı ise 4.990 TL'ye evinizin atmosferini değiştirecek. Her iki üründe de kalite ve estetiği uygun fiyatla buluşturan A101, konforlu ve şık bir ev dekorasyonuna kavuşmanızı sağlıyor.

Küçük Ev Aletleri ve Ev Gereçleri ile Hayatınız Kolaylaşıyor

Kapaklı Şişe ve Lav Şekerlik gibi küçük ama fonksiyonel mutfak ürünleri, 49,90 TL ve 29,90 TL gibi cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. RB ABS Valiz Çeşitleri ise 599 TL fiyatla seyahatlerinizi pratik ve şık bir hale getiriyor.

Haftanın Öne Çıkan Kampanyaları

A101 mağazaları, her hafta yeni indirimlerle dikkat çekiyor.

Perşembe günleri tüketicilerle buluşan Aldın Aldın kataloğu, bu hafta da birbirinden çeşitli ürünleri inanılmaz fiyatlarla sunmaya hazır. Elektronikten ev gereçlerine, kişisel bakımdan mobilyaya kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, A101'in kalite ve uygun fiyat anlayışını bir kez daha tüketicilere sunuyor.

Elektronik Fırsatları

A101, teknoloji meraklıları için cazip fiyatlarla donatılmış.

Bu Perşembe, Toshiba'dan 65 inçlik Ultra HD Android TV'den, Kyocera'nın çok fonksiyonlu siyah-beyaz lazer yazıcısına kadar birçok teknolojik ürün indirimli fiyatlarla satışa çıkacak. Cep telefonundan yazıcıya, TV'den blender setine kadar pek çok elektronik ürün, A101 kalitesi ve garantisi ile teknoloji tutkunlarını bekliyor.

Ev ve Mutfak Gereçleri

Ev hanımlarının ve mutfak şeflerinin yüzünü güldürecek ürünler A101'de!

Döküm tencere ve tavalar, şık tasarımlı cam ürünler, pratik elektrikli ev aletleri... Mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale getirecek bu ürünler, sadece bu haftaya özel indirimlerle sizi bekliyor.

Mobilya ve Dekorasyon

Evinizi yenilemek için harika fırsatlar A101'de sizleri bekliyor.

Modern tasarımlı koltuk takımları, şık ve kullanışlı masa takımları, çeşit çeşit valizler... Evinizin ihtiyaç duyduğu her şey, bu hafta A101 mağazalarında cazip fiyatlarla sunulacak.