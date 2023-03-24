66,99 TL veren Şeyma Subaşı'nın özel hayatını izleyecek!

Gittiği her yeri, yaptığı her şeyi sosyal medya hesabından paralı olarak 66 lira 99 kuruştan takipçilerine açtı. Tartışma da böyle başladı. Instagram'da 2.9 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, artık ücretli aboneliğe geçti.

ADI ŞEYMA TV!

Belki nefret de edebilirler. Yine de merak ediyorlar ve izliyorlar. Daha özel içerikli videoları yine paylaşıyorum ama daha böyle samimi oluyor, daha fazla konuşuyorum insanlarla.

Uygulamayı bu sözlere özetliyor Şeyma Subaşı. Adı Şeyma TV; takipçileriyle birlikte daha samimi bir ortamda, daha özel detaylar paylaşacak. Hatta takipçileri Şeyma Subaşı'ndan özel hediyeler de kazanacak.

BEKARLIĞA VEDA, DÜĞÜN, BALAYI...

Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisi, düğünü ve özel hayatına dair tüm detayları bu platformda paylaşılacak, ayrıcalıklı takipçileri seyredebilecek.

"MARAKEŞ'TE EVLENİYORUZ"

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan fenomen, "Ayın 5-6'sı Marakeş'te evleniyoruz inşallah. 250 kişi falan gelecek, sadece aile ve yakın arkadaşlar geliyor. Onun dışında pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun, bana da sürpriz olsun" dedi.

Öte yandan Şeyma Subaşı, kendisini eleştiren kişilere de yanıt verdi: 'Nasıl yapıyor böyle bir şeyi? Biz şimdi boşa mı paylaşıyoruz bütün story'lerimizi?' olmuş olabilir.