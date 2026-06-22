5 Milyon Dolar Buhar Oldu! Prens Harry ve Meghan Markle İçin Şok İddia

Meghan Markle ile Prens Harry’nin son dönemdeki hayatı yine gündem olmuş durumda. Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra kendi yollarını çizen çiftin özellikle Meghan’ın iş girişimleriyle ilgili sıkıntılı bir süreç yaşadığı konuşuluyor. Özellikle “As Ever” adlı markası üzerinden yaptığı işlerin beklenen sonucu vermediği iddiaları dikkat çekiyor.

Büyük Umutlarla Başlayan Marka

Meghan’ın kurduğu marka ilk çıktığında oldukça ses getirmişti. Özellikle reçel gibi gıda ürünleri ve bazı içecekler lansman döneminde ciddi ilgi görmüştü. Hatta Hollywood çevresinden bazı ünlü isimlerin de destek verdiği ve ürünlerin hızlı şekilde satıldığı biliniyor.

Başlangıçta her şey yolunda gibi görünüyordu. Sosyal medyada yapılan tanıtımlar ve yoğun ilgi markanın büyük bir başarıya gideceği izlenimini yaratmıştı. Ancak zamanla bu ilgi aynı hızda devam etmedi.

Beklenen İlgi Gelmeyince Sorunlar Başladı

İddialara göre ürünlere olan talep zamanla ciddi şekilde azaldı. Özellikle gıda ürünlerinde satışların düşmesi markayı zor durumda bırakan en büyük etkenlerden biri oldu. Çünkü gıda ürünleri uzun süre depoda bekletilemediği için bu durum ciddi bir risk yaratıyor.

Satılamayan ürünlerin depolarda kalması ve son kullanma tarihlerine yaklaşması da ayrı bir problem haline geldi. Bu yüzden bazı ürünlerin tamamen zarar yazabileceği konuşuluyor.

Milyon Dolarlık Zarar İddiası

Ortaya atılan iddialar oldukça dikkat çekici. Markle’ın markasında yaşanan bu düşüşün yaklaşık 5 milyon dolara kadar bir zarara yol açmış olabileceği konuşuluyor. Bu rakam resmi olarak doğrulanmasa da sektör içinde ciddi şekilde dile getiriliyor. Başlangıçta hızlı satış yapan ürünlerin ilerleyen dönemde aynı ilgiyi görmemesi markanın dengesini bozmuş gibi görünüyor. Özellikle ilk lansman etkisinin sürdürülememesi işin en kritik noktası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre en büyük sıkıntı moda ya da aksesuar değil, doğrudan gıda ürünlerinden kaynaklandı. Çünkü bu tür ürünler belirli bir raf ömrüne sahip ve sürekli depoda tutulamıyor. Eğer ürünler satılmazsa ya imha edilmek zorunda kalıyor ya da ciddi zarar yazılıyor. Bu da markanın finansal yükünü daha da artırıyor. Özellikle reçel gibi ürünlerde bu durum daha kritik hale geliyor.

Gözler Çiftin Atacağı Adımlarda

Şimdi herkes Meghan Markle ve Prens Harry’nin bu süreçten nasıl çıkacağını merak ediyor. Daha önce de finansal zorluklar yaşadıkları yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak çift genelde özel hayatlarını çok fazla kamuoyuyla paylaşmamayı tercih ediyor.

Yine de iş dünyasındaki bu dalgalanma Meghan’ın girişimcilik yolculuğunun beklenenden daha zor geçtiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde markanın nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.