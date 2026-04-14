2026 Okullar Ne Zaman Kapanıyor? İşte Yaz Tatili Tarihi

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken okullar ne zaman kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Yaz tatilinin başlangıç tarihi ve karne heyecanı için geri sayım resmen başladı.

2026 Okulların Kapanış Tarihi Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan çalışma takvimiyle birlikte yaz tatili başlangıcı netleşti. Takvime göre, tüm resmi ve özel öğretim kurumlarında ders zili son kez 26 Haziran 2026 Cuma günü çalacak. Öğrenciler, yoğun geçen bir akademik yılın ardından bu tarihten itibaren uzun bir dinlenme dönemine adım atacak. Haziran ayının son haftasına denk gelen bu kapanışla beraber, Türkiye genelindeki milyonlarca çocuk ve genç tatil planlarını hayata geçirmeye başlayacak. MEB yetkilileri, eğitim sürecinin planlanan takvime uygun şekilde tamamlanacağını vurguluyor.

Karne Törenleri Ne Zaman Yapılacak?

Öğrencilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını alacağı karne dağıtım törenleri de yine aynı gün gerçekleştirilecek. 26 Haziran 2026 sabahı okullarına giden öğrenciler, öğretmenlerinin elinden başarı belgelerini ve not dökümlerini teslim alacak. Törenlerin ardından okul kapıları yaz dönemi için resmen kapanmış olacak. Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için bu tarih ayrı bir önem taşırken, ara sınıflar için bir üst sınıfa geçmenin heyecanı yaşanacak. Veliler de çocuklarının akademik gelişimini simgeleyen bu belgeleri dijital ortamdan veya fiziksel olarak takip edebilecek.

Yaz Tatili Kaç Gün Sürecek?

Haziran ayının sonunda başlayacak olan tatil dönemi, yaklaşık üç ay boyunca devam edecek. MEB bünyesindeki okulların Eylül ayı başında açılması öngörülüyor. 2026-2027 eğitim yılına dair kesin başlangıç günü ise Bakanlık tarafından ilerleyen aylarda yayımlanacak yeni iş takvimiyle duyurulacak. Öğrenciler bu süreçte hem dinlenme fırsatı bulacak hem de yeni döneme hazırlık yapacak. Yaz tatilinin uzunluğu, öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere vakit ayırmasına imkan tanıyacak. Eğitim camiası, bu sürenin çocukların gelişiminde kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Tatil süresince yapılacak aktiviteler ve yaz okulu seçenekleri de şimdiden gündemdeki yerini aldı.