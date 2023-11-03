2024'te hangi araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek

Türkiye'de otomobil sahiplerinin her yıl karşılaştığı mali yükümlülüklerden biri olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yeni yılın başında güncellenmektedir. 2024 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı %58,46 olarak açıklanmış bulunmakta ve bu artış oranı araç sahipleri tarafından yakından takip edilmektedir. Vergi oranlarındaki bu değişikliklerin ne anlama geldiğini, hangi araç sınıflarının ne kadar etkileneceğini ve MTV ödemelerindeki artışın bütçeler üzerindeki muhtemel etkisini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Motor Hacmine ve Yaşına Göre 2024 MTV Tarifesi

Motorlu taşıtların vergilendirilmesinde motor hacmi ve aracın yaş kriterleri esas alınmaktadır. Bu doğrultuda, 2024 yılında ödenecek MTV miktarları aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:

0-1300 cc Motor Hacmi için MTV Değerlendirmesi

1-3 yaş arası araçlar: 0-1300 cc motor hacmine sahip ve matrah değeri 180 bin 644 TL'ye kadar olan araçlar için MTV, 2.120 TL'den 3.359 TL'ye yükselmiştir.

0-1300 cc motor hacmine sahip ve matrah değeri 180 bin 644 TL'ye kadar olan araçlar için MTV, 2.120 TL'den 3.359 TL'ye yükselmiştir. 4-6 yaş arası araçlar: Aynı motor hacmi ve matrah aralığındaki 4-6 yaş arası araçlar için ise MTV, 1.479 TL'den 2.344 TL'ye çıkmıştır.

1601-1800 cc Motor Hacmi ve Farklı Matrah Değerlerine Göre MTV

1-3 yaş arası ve matrahı 452 bin 403 TL'yi aşmayanlar: Bu aralıktaki araçlar için ödenecek MTV, 7.178 TL'den 11.374 TL'ye çıkarken,

Bu aralıktaki araçlar için ödenecek MTV, 7.178 TL'den 11.374 TL'ye çıkarken, 4-6 yaş arası ve matrahı 452 bin 403 TL’yi aşanlar: İse, 7.834 TL'den 12.414 TL'ye yükselmiştir.

Elektrikli Araçlar için MTV

70 kW ve altı güçteki araçlar: Elektrikli araçlar için, motor gücüne ve aracın değerine bağlı olarak belirlenen MTV oranları, içten yanmalı motorlara kıyasla daha düşük olup, örneğin 70 kW gücündeki bir araç için 1-3 yaş kategorisinde MTV 530 TL'den 839 TL'ye çıkacaktır.

2024 MTV Artışının Araç Sahiplerine Etkisi

Araç sahipleri için MTV artışı, bütçe planlamalarını doğrudan etkileyecek bir faktördür. 2024 yılında uygulanacak olan bu yeni tarifeler, özellikle yüksek motor hacimli ve üst segment araçlar için önemli bir maliyet artışı anlamına gelmektedir.

Araç Sahipleri için Stratejik Planlama

MTV artışı karşısında araç sahiplerinin atabilecekleri adımlar arasında, ödeme dönemlerini iyi planlamak, gerektiğinde araç değişikliğine gitmek veya daha düşük MTV ödemelerine sahip araçlara yatırım yapmak yer alabilir.