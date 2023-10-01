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1995'te Tedavüle Çıkan 1.000.000 TL'lik Banknotun Arka Yüzünde Ne Vardı?

1995 yılında tedavüle giren ve arka yüzündeki panoramik manzarasıyla dikkat çeken 1.000.000 TL'lik banknot, "Kim Milyoner Olmak İster?" programında gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programda, bu banknotla ilgili merak uyandıran bir soru soruldu.

1995'te Tedavüle Çıkan 1.000.000 TL'lik Banknotun Arka Yüzünde Ne Vardı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-10-2023 21:36

ATV Ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu İle Merak Uyandıran Para Sorusu: 1995 yılında tedavüle sürülen 1.000.000 TL'lik banknotun arka yüzündeki panoramik görüntü, Türkiye'nin tarihine ve doğal güzelliklerine dair ipuçları barındırıyor. Bu özel tasarım, geçmişten bugüne kadar birçok kişinin kafasında soru işareti oluşturdu. 16 Ocak 1995'te tedavüle çıkan 1.000.000 TL'lik banknotun arka yüzünde hangisinin panoramik bir görünümü vardır?

Yeni Bölümde Dikkatleri Çeken Soru

Birçok izleyicinin severek takip ettiği "Kim Milyoner Olmak İster?" programının 1 Ekim Pazar günkü bölümünde, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bu banknot hakkında bir soru yöneltildi.

İzleyenleri Düşündüren Soru

"16 Ocak 1995'te piyasaya sürülen 1.000.000 TL'lik banknotun arka yüzünde hangi yerin panoramik bir görüntüsü bulunmaktadır?"

A- Yunus Emre portresi
B- Kapadokya
C- Efes antik kenti
D- Atatürk Barajı

Cevap D- Atatürk Barajı

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