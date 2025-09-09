17 Yaşında, 3 Dil Bilen Yeni Yetenek: Meri

Müzik dünyası, genç yaşına rağmen büyük bir potansiyel vadeden yeni bir isimle tanışıyor: Meri. Henüz 17 yaşında olan Meri, Sony Music etiketiyle çıkardığı ilk çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 09-09-2025 14:48

Meri’yi farklı kılan en önemli özelliklerinden biri; 3 dili akıcı şekilde konuşabilmesi ve şarkılarında çok kültürlü bir dokunuş sunması. Bu yönüyle sadece Türkiye’de değil, uluslararası müzik sahnesinde de güçlü bir çıkış yapmaya aday gösteriliyor.

Sony Music çatısı altında müzik yolculuğuna başlayan genç sanatçı, enerjisi, sahne performansı ve özgün tarzıyla kısa sürede özellikle genç dinleyici kitlesinin ilgisini çekmeyi başardı.

Meri, müzik kariyerine dair duygularını şu sözlerle ifade ediyor:
“Müzik benim için evrensel bir dil. 17 yaşında bu yolculuğa çıkmak hem heyecan verici hem de büyük bir sorumluluk. Şarkılarımda farklı kültürleri ve dilleri buluşturmak istiyorum.”

Sony Music Türkiye yetkilileri ise Meri’nin gelecek vaat eden bir sanatçı olduğunun altını çizerek, yeni projeleriyle uluslararası müzik dünyasında da ses getireceğine inandıklarını belirtiyor.

