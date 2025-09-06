13 Yıl Sonra Yeniden Bir Araya Gelen Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'den ilk kare

Çekimleri Çorum’da devam eden “Al Beni Baba” filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle şimdiden sinema dünyasında merak uyandırdı. Başrolde Ayça Ayşin Turan yer alırken, 13 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl, filmde genç yıldızın anne ve babasını canlandırıyor.

Filmde Kimler Yer Alıyor?

Yapımcılığını Kemalhan Balçık’ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz’un oturduğu film, gerçek bir hikâyeden ilham alıyor. Senaryosunu Sinem Uslu ve Mustafa Uslu kaleme aldı. Oyuncu kadrosunda Gülper Özdemir, Lilly Joan Gutzeit, Murat Serezli, Mert Denizmen, Asiye Dinçsoy, Rüzgar Aksoy, Mehmet Özgür, Macit Koper, Mahmut Cevher, Bahtiyar Engin, Mehmet Esen, Necmi Yapıcı gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

Filmde ayrıca Alman oyuncu Malik Blumenthal, Ayça Ayşin Turan’ın partnerine hayat veriyor. 2026 yılında vizyona girmesi planlanan yapım, kadrosuyla da oldukça iddialı görünüyor.

“Al Beni Baba” Filminin Konusu

Film, internette tanıştığı kişi tarafından kandırılarak tuzağa çekilen genç bir kadın olan Nazlı’nın hikâyesine odaklanıyor. Sevdiğini zannederek evinden kaçan Nazlı, gittiği yerde karanlık bir yapının kontrolü altına giriyor. Ancak umudunu kaybetmiyor ve büyük bir cesaretle babasına gizlice “Al beni baba” mesajını gönderiyor.

Kızı için yola çıkan baba Savaş, Nazlı’yı kurtarmak adına zorlu bir mücadele veriyor. Bu yolculuk, aynı zamanda gizli bir operasyonun da parçasına dönüşüyor. Film, aile bağları, güven, cesaret ve umut temaları etrafında ilerleyerek seyirciye duygusal bir yolculuk sunmayı hedefliyor.

Sinemaseverleri Ne Bekliyor?

Gerçek bir olaydan uyarlanan film, hem dramatik hem de gerilim dolu sahneleriyle öne çıkıyor. Özellikle Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl’ün yıllar sonra aynı projede buluşması, sinemaseverler için ayrı bir heyecan kaynağı oldu.