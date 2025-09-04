10 milyon TL’lik imza: Sıla Türkoğlu’ndan dev anlaşma

Reklamdan dev kazanç

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, iş hayatında büyük bir başarıya imza attı. Güzel oyuncu, bir tekstil markasının reklam filminde rol aldı ve bu iş birliğinden tam 10 milyon TL kazandı. Son dönemde özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Türkoğlu, hem kariyerinde hem aşk hayatında mutluluğu bir arada yaşıyor.

Aşk dolu teklif

Yaklaşık bir yıldır işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Türkoğlu, geçtiğimiz ay romantik bir evlilik teklifi aldı. Çift, sık sık birlikte seyahat ediyor ve en son İtalya’ya gitmişti. Ayyıldız, Como Gölü’nde teknede diz çökerek Türkoğlu’na evlilik teklif etti. Bu sürpriz teklif, oyuncunun hayatındaki en özel anlardan biri olarak hafızalara kazındı.

“Hiç beklemiyordum”

Önceki gün Galataport’ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkoğlu, evlilik teklifini şöyle anlattı: “İtalya’yı çok merak ediyordum, o da teklifin orada olmasını istemiş. Çok özel bir andı ve hiç beklemiyordum. Hayat bize ne getirirse her şeyin hayırlısı olsun.” Oyuncunun parmağındaki tektaşın büyüklüğü ise dikkatlerden kaçmadı.

Aşkın hikayesi

Sıla Türkoğlu, Ata Ayyıldız ile nasıl tanıştığını daha önce bir programda açıklamıştı. Oyuncu, “İki sene önce onun mekanına arkadaş grubumla gittiğimde tanıştık. O zaman başka bir ilişkim vardı. Daha sonra Bodrum’da bir kampa gittim, tesadüfen o da oradaydı. Bir kahve içtik ve her şey öyle başladı” sözleriyle ilişkilerinin başlangıcını anlatmıştı.

Hem aşk hem kariyer

Türkoğlu, hem aşk hayatındaki mutluluğu hem de iş dünyasındaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Reklam filminden aldığı 10 milyon TL ise kariyerindeki değerini bir kez daha gözler önüne serdi.