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10 GB internet desteği nasıl alınır? Öğrencilere 10 GB internet başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıkladığı gençlere 12 ay boyunca 10 GB bedava internet kampanyası merakla bekleniyor. Bedava internet hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler ve gençler, 10 GB internet desteği nasıl alınır? Öğrencilere 10 GB internet başvurusu nasıl yapılır? Gençlere 10 GB internet başvurusu ne zaman? gibi soruların yanıtını merak ediyor.

10 GB internet desteği nasıl alınır? Öğrencilere 10 GB internet başvurusu nasıl yapılır?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-10-2023 23:12

3,6 milyon genci kapsayan 10 GB ücretsiz internet projesinde sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde duyurduğu bu projede, milyonlarca öğrenci ne zaman bu haktan yararlanacaklarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her öğrencinin bir hat üzerinden 12 ay boyunca her ay ücretsiz 10 GB internet kullanabileceğini belirtti. Bu projeyle birlikte üniversiteli gençlerin teknolojik erişimlerinin artırılması hedefleniyor.

Gençlerin teknoloji ve internete erişmini kolaylaştırmak üzere başlatılan kampanya büyük ilgi ile karşılandı. Cep telefonu ve bilgisayar alımlarında geçerli olacak olan ÖTV indirimyle birlikte bedava 10 GB internet hakkı da merakla bekleniyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen gençler  Öğrencilere 10 GB internet başvurusu nasıl yapılır? Gençlere 10 GB internet başvurusu ne zaman? gibi soruların yanıtını merak ediyor.

Gebçlere 10 GB internet başvuru şartları

Öğrencilere tanınan bu hak, özellikle teknolojik cihaz desteği ve internet kotasıyla eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması amacını taşıyor. Bakan Uraloğlu, ücretsiz internet projesi kapsamında hak sahibi olanların bu hizmetten yararlanabileceğini belirtti. Ayrıca, IMEI numarası üzerinden bu hizmetin sadece hakkı olan öğrencilere özel olacağını, başkalarının bu hizmetten yararlanamayacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "BTK ile bu projeyi hayata geçirme yeteneğine sahibiz. Bu ay içerisinde 10 GB internet projemiz başlayacak." şeklinde açıklamalarda bulundu. Gençlerin, hangi operatörü kullanıyorlarsa, o operatör üzerinden bu hizmetten yararlanabileceği belirtildi.

Öğrencilere 10 GB internet başvurusu ne zaman?

Yerli üretim şartıyla birlikte sınır fiyat belirlendi ve bu şartlara uyan yerli üretim markaları için cep telefonu kampanyası da bu ay içerisinde hayata geçirilecek.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğrencilere bu müjdeyi verirken, bu hizmetin özellikle üniversiteli gençlerin bilgiye ve teknolojiye erişimini artıracağını vurguladı. Uygulama esaslarının ilgili bakanlıklarca belirleneceği bilgisi paylaşıldı.

Bu proje, üniversiteli gençlerin eğitimde daha donanımlı olmalarını ve teknolojik olanaklardan eşit bir şekilde faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Öğrencilerin bu haktan ne zaman ve nasıl yararlanabileceği konusundaki detaylı bilgi, ilgili bakanlıklar tarafından yakın zamanda açıklanacak.

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