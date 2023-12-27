1 - 20 yıl Asgari Ücretli çalışanlara müjde! 400 bin TL ödeme alacak

Asgari Ücretliye bir müjde daha. Yıllara göre çalışan asgari ücretliye brüt asgari ücret tuturıyla ödenen kıdem tazminatı rekor kırdı. Asgari Ücrete gelen 49.11 oranında zamla birlikte Asgari Ücretli çalışanlara 200 bin ve 400 bin TL arasında ödeme.

Asgari Ücretliye müjde!

Asgari ücrete gelen zamla birlikte brüt asgari ücrette yükseliş, asgari ücretlileri zil takıp oynatacak. Kıdem tazminatını almaya hak kazananlar 2024 yılı itibariyle yeni bir brüt asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı almaya hak kazandı.

1 yıl ve 20 yıl arasında Asgari Ücretle çalışanlara ödeme yapılıyor. En az 10 yıl çalışan bir Asgari Ücretli 200 bin 21 TL kıdem tazminatı alabilecek. İhbar tazminatı, izinli günler ve ek ödemeler talep edebilecek.

1 yıldır Asgari Ücretle çalışana kıdem tazminatı 20.002 TL

2 yıldır Asgari Ücretle çalışana kıdem tazminatı 40.004 TL

3 yıldır Asgari Ücretle çalışana kıdem tazminatı 60.0006 TL

4 yıldır Asgari Ücretle çalışana kıdem tazminatı 80.008

5 yıldır Asgari Ücretle çalışana kıdem tazminatı 100.010 TL

6 yıldır yıldır Asgari Ücretle çalışana kıdem tazminatı 120.013 TL

7 yıldır Asgari Ücretle çalışana kıdem tazminatı 140,015 TL

8 yıldır Asgari Ücretle çalışana kıdem tazminatı 160,017 TL

9 yıldır yıldır Asgari Ücretle çalışana kıdem tazminatı 180,019 TL

10 yıldır yıldır Asgari Ücretle çalışana kıdem tazminatı 200,021 TL

15 yıldır Asgari Ücretle çalışana kıdem tazminatı 300,032 TL

20 yıldır Asgari Ücretle çalışana kıdem tazminatı 400,043 TL