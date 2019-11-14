Tamer Karadağlı da ateş püskürdü: "Neresi yasak?"

Burcu Esmersoy'dan 'yakalandılar' iddiasına jet yanıt!

Berk Suyabatmaz ile olan evliliği Eylül ayında biten Burcu Esmersoy, geçen gün bir dinlenme tesisinde Tamer Karadağlı ile görüntülendi. Çıkan haberlerin ardından Esmersoy, “Vedat Özdemiroğlu ve Tamer Abi’yle birlikte, Sinan Çetin’in Netflix için çektiği dizide rol almak üzere Afyon’a gittik. Çekimler gündüz yapıldı, iş bitince de prodüksiyonun arabasıyla İstanbul’a döndük. Sapanca’da benzin almak için mola verdik. Markete girdiğimizde çekilmiş o görüntüler. Köpek gibi çalışıyorum. Ben iş yapamayacak mıyım?” dedi.Bugün de Tamer Karadağlı haberlere sert çıktı.Oyuncu aşk iddialarına, “Suç işliyorlar. Bir kere ilişki olup olmadığını nereden biliyorlar? İkincisi bunun neresi yasak? Burcu Hanım da evli değil ben de, yasak olan ne? Sinirlenmiyorum ama haberlerin üslubuna takılabiliyorum. Burcu’yla güldük. Kaldı ki biz eski arkadaşız” diyerek son noktayı koydu.