Garanti Bankası EMEKLİLER İçin Yeşil Işık Yaktı! Maaş Hesabını Getiren Emekli 100.000 TL Alabiliyor! 

Garanti Bankası EMEKLİLER İçin Yeşil Işık Yaktı! Maaş Hesabını Getiren Emekli 100.000 TL Alabiliyor! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-05-2024 23:02

Garanti BBVA Bankası Üzerinden Başvuru yaparak 100 bin TL emekli kredisi alacak olan kişiler için uygun faizlerle kredi ödemeleri verileceği açıklandı. 24 ay vadeye kadar uzun vadelerde ödeme yapabileceğiniz bu yeni kredi kampanyasında, Banka şartlarına uygun olan herkes işlemlerini kısa bir süre içinde hesaba atarak yapabileceklerdir. 100 bin TL kredi işlemleri için başvurunuzu yapabilecek ve bu kredileri hesaplarınıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz. 

GARANTİ BANKASI 100 BİN TL EMEKLİ KREDİSİ 

Emekli kredisi almak için bankaya giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu şekilde kredi işlemleri gerçekleştirilecek olup, 5 dakika içinde kredi işlemlerinizi hesaba atabilirsiniz. 100 bin TL kredi ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden, Ön başvuru yaparak da ön onay alarak kullanılmaktadır. 

Ay sonuna kadar sürecek bu kredi kampanyasında, Emekli maaşlarını Garanti Bankası üzerinden alan herkes, Başvuru yapabileceklerdir.  

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