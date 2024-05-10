Gece Açıklanan Karar Sonrasında, 14 Milyon 400 Bin Emekli İçin Ek Ödeme Açıklandı!  

Maaş alan emeklileri ilgilendiren son dakika haberi ile birlikte, Nakit ihtiyacı olan herkes için başvurular başladı. Nakit kredi almak istiyorsanız ve Emekli maaşlarınız üzerinden banka hesabınız ile kredi için işlem yapmak istiyorsanız, Banka hemen sizlere destek olacak ve bu kredileri hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıracak. Sadece emekliler için verilecek bu kredi kampanyasında nakit kredi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli olarak krediler alabileceklerdir.

EMEKLİYE MÜJDELİ HABER

Ziraat bankası ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşlarını alıyorsanız, başvurunuzu bankaya gitmeden mobil uygulama üzerinden kolayca yapabilirsiniz. 2 kamu bankası da sizlere destek verecektir ve bu destekler ile birlikte nasıl kredi alacağınızı açıklayacaktır. 50 bin TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi işlemleriniz için hemen başvuru yapabilirsiniz.

Maaş müşterisi olmayanlar ise Maaş hesabını bu bankalara taşıdıktan sonra kredi işlemleri için başvuru yapabiliyorlar. Kredi notunuz düşük olsa bile nakit ödeme alabilirsiniz.