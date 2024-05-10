TC Kimlik Son Rakamları İçinde, 0-8 Arasında Rakam Olanlar, 22.000 TL Alabilecek 

Kimlik numaranız üzerinden nakit kredi alabileceğiniz yeni bir kredi kampanyası başladı. Başvuru şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi sicilinizi hesaba atabileceksiniz. Uygun faizlerle bu krediler aynı gün içinde 22.000 TL olarak yatacaktır. Kredi notunuz ve kredi siciliniz uygun olması durumunda, uygun faizlerle krediler hesaplara atılacak olup, Acil ihtiyacınızı karşılayacaksınız.

DENİZBANK VERECEK

Denizbank üzerinden bir SMS atarak hemen ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Kredim TC kimlik ve Doğum Tarihi yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atarsanız, başvurunuzu yapmış olacaksınız ve kredi onayı alırsanız da onaylanan krediyi hemen kullanacaksınız.

Denizbank 22000 TL 36 ay vadeli kredi için ayrıca deniz mobil uygulaması üzerinden de kredi vermektedir. Bu şekilde sizlerde Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank 18 yaş üzerinde olan ve TC vatandaşı olan herkes için uygun faizlerle kredi ve kredi kartı hizmeti sunmaktadır. Bu durumda krediler hesaplara hemen yatmaktadır.