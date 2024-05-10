4 Gün İçinde PTT Şubelerine Gidenler, TC Vatandaşlarına Ek Ödeme Veriliyor! 10.000 TL Üzeri Alınacak 

PTT’den Nakit Ödeme! PTT ihtiyaç kredisi ile birlikte nakit kredi alacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler verecektir. PTT ve Aktifbank aracılığı ile birlikte alınacak olan ihtiyaç kredilerinde şartlara uygun olan herkes başvuru şartlarına uygun olarak işlem yapılacaktır. Kredi almak için başvurunuzu PTT şubelerinden ve PTT SMS kredi servisini kullanarak kolayca yapabilirsiniz.

PTT KREDİ

PTT üzerinden kredi almak istiyorsanız, Başvurunuzu PTT’nin SMS kredi servisini kullanabilirsiniz. 18 yaş üzerinde olan herkes, Kendi cep telefonları üzerinden mesaj atacaklardır. PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Onaylanan tutarı da hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz.

EMEKLİYE KREDİ

Emekli olanlar bu kredilerden faydalanacak olan kişiler, Emekli maaşlarını PTT üzerinden alması gerekmektedir. Bu belirtilen şartlara uygun olan emekliler yüksek limitli kredi kullanabilir.