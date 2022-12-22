Züleyha Sosyal medyada gündem oldu!



Başarılı şarkıcı Züleyha, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” programına konuk oldu. Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren sanatçı, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunduğu programda Kürtçe ve Zazaca şarkılar da söyledi. Programın tüm içeriğini kendi hazırlayan ve izleyicilere eğlenceli anlar yaşayan sanatçıya sosyal medyada destek yorumları yağdı.

PROGRAMINI SAHNEYE TAŞIDI

Züleyha, TRT’de yayınlanan “Züleyha ile Sınırsız Ezgiler” programını da Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde sahneye taşıdı. Programa konuk olan Klinik Psikolog Beyhan Budak, kalabalıklaştıkça yalnızlaştığımızı söyledi. Ruhumuza ve özümüze yatırım yapmamız gerektiğini belirten Budak’ın “Kendi değerimizin farkına varmalı, kendimize zaman ayırmalı, geçmişte yaşadıklarımızın yükünden kurtulmalıyız ki ilerleyip huzurlu olabilelim” sözleri sosyal medyada da ses getirdi.

AĞLATTINIZ BENİ

Züleyha, aldığı tebrik mesajları üzerine Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: “Bana şahane bir akşam yaşatan hem Kanal D'de ekran başında bizlerle olan Şarkılar Bizi Söyler'e hem de Çekmeköy Kültür Merkezi'nde beni yalnız bırakmayan, benimle henüz tanış olan herkese sonsuz teşekkürler. Hoş geldiniz Zelikız'ın dünyasına. Öyle güzel mesajlar atmışsınız ki ağlattınız beni. Size söz veriyorum, gördüğünüz o enerjimi, heyecanımı daima diri tutacağım.”