Gülben Ergen'den Sezen Aksu müjdesi: 'Sabırsızlanıyorum'

Dün akşam, uzun bir aradan sonra İzmir'deki hayranlarıyla buluşan Gülben Ergen, seyircilerine Sezen Aksu imzalı yeni şarkısını müjdeledi. Bir süre önce gözünde oluşan yırtık nedeniyle ameliyat geçiren Ergen, doktorunun tavsiyesi üzerine bir süre sahneye çıkmamıştı. Ancak sağlığına kavuştuktan sonra ilk konserini İzmir'de verdi.

Seyircilerini formda vücudu ve güzelliğiyle etkileyen Ergen, yeni şarkısıyla da heyecanlandırdı. Sezen Aksu'nun kaleme aldığı bu parçayı dinleyicilerle buluşturacak olmanın heyecanını dile getiren Ergen, sahnede onlarla birlikte olmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.



Gülben Ergen “Söz ve müziği Sezen’e ait yeni şarkım yakında dinleyiciyle buluşacak. Sahnelerde sizlerle birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum” dedi.