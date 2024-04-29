Ferman Akgül: Türkiye'yi terk etmedim

Ferman Akgül'ün maNga grubunun solisti olarak tanınan Danimarkalı eşi Bettina Kuperman'ın ülkesinden aldığı iş teklifi üzerine, çift ve çocukları, Kopenhag'a taşındı. Akgül, son verdiği bir röportajda yarı Türkiye, yarı Danimarka'da yaşadığını ve işleri için sık sık İstanbul'a gittiğini belirtti. Ancak bazı medya organları, "Ferman Akgül, Danimarka'dan iş teklifi alınca Türkiye'yi terk etti" şeklinde yanlış haberler yapınca, Akgül bir açıklama yaparak, "Terk etmek ile taşınmak farklı şeylerdir. İş teklifini de ben değil eşim aldı. Türkiye'den ayrılmadım. Kopenhag'da yaşıyor, müzik çalışmaları için sık sık İstanbul'a geliyorum" dedi.