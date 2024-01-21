Ziraat Bankası Vakıfbank PTT ve Halkbank Emeklilere Müjde Verdi! 100.000 TL Limit Her Emekli için Kişi Başı Ödenecek

Ziraat Bankası VakıfBank PTT ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni duyuru sonrasında ay sonuna kadar 100.000 TL'ye kadar nakit ödemeler verileceği açıklandı. 100.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan tüm emekliler için yapılacak olan Bu kampanyada 4 banka tarafından emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden almanız halinde 24 ay vadeli düşük faiz oranları ile birlikte bireysel tüketici kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank PTT ve Halkbank tarafından başlatılan bu yeni kampanya dahilinde şartlar ne olursa olsun başvurularını hızlı bir şekilde yapacak olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde sonuç verilir bireysel tüketici kredisi kullandırılır.

4 BANKADAN 100.000 TL EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kamu Bankası olmasından dolayı özellikle emekli olan vatandaşların tercih etmiş olduğu bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları bu kampanyalarda bireysel tüketici kredisi kullanacak olan vatandaşlar için hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde vermekte olup bireysel tüketici kredisi adı altında hızlı bir şekilde işlemlerinizi de gerçekleştirmenize olanak sağlamaktadır. en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte emekli maaşı hesabınız üzerinden bu bireysel tüketecek kredisi kullanmasını gerçekleştirebilirsiniz.

PTT üzerinden 100.000 TL emekli kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız halinde en yakın PTT şubesine gidebilir veya bankaya kayıtlı olan Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ne kadar onay aldığınızı hemen görebilirsiniz. PTT 100.000 TL emekli kredisi kampanyasında işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak da 24 ay vadeli olarak bu Kredi kampanyasına olanak sağlamaktadır. PTT üzerinden sms ile başvuru yapmak için PTT yazıp boşluk bırakıp 11 haneli t.c kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndererek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.