Ziraat Bankası Vakıfbank PTT ve Halkbank Emeklilere Müjde Verdi! 100.000 TL Limit Her Emekli için Kişi Başı Ödenecek

Ziraat Bankası Vakıfbank PTT ve Halkbank Emeklilere Müjde Verdi! 100.000 TL Limit Her Emekli için Kişi Başı Ödenecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2024 14:34

Ziraat Bankası VakıfBank PTT ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni duyuru sonrasında ay sonuna kadar 100.000 TL'ye kadar nakit ödemeler verileceği açıklandı. 100.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan tüm emekliler için yapılacak olan Bu kampanyada 4 banka tarafından emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden almanız halinde 24 ay vadeli düşük faiz oranları ile birlikte bireysel tüketici kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank PTT ve Halkbank tarafından başlatılan bu yeni kampanya dahilinde şartlar ne olursa olsun başvurularını hızlı bir şekilde yapacak olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde sonuç verilir bireysel tüketici kredisi kullandırılır.

4 BANKADAN 100.000 TL EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kamu Bankası olmasından dolayı özellikle emekli olan vatandaşların tercih etmiş olduğu bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları bu kampanyalarda bireysel tüketici kredisi kullanacak olan vatandaşlar için hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde vermekte olup bireysel tüketici kredisi adı altında hızlı bir şekilde işlemlerinizi de gerçekleştirmenize olanak sağlamaktadır. en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte emekli maaşı hesabınız üzerinden bu bireysel tüketecek kredisi kullanmasını gerçekleştirebilirsiniz.

PTT üzerinden 100.000 TL emekli kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız halinde en yakın PTT şubesine gidebilir veya bankaya kayıtlı olan Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ne kadar onay aldığınızı hemen görebilirsiniz. PTT 100.000 TL emekli kredisi kampanyasında işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak da 24 ay vadeli olarak bu Kredi kampanyasına olanak sağlamaktadır. PTT üzerinden sms ile başvuru yapmak için PTT yazıp boşluk bırakıp 11 haneli t.c kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndererek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Benzer Haberler
İhtiyaç Kredilerinde Faizler Uçuyor: 100 Bin TL'lik Krediyle Yüksek Geri Ödeme Maliyetleri! İhtiyaç Kredilerinde Faizler Uçuyor: 100 Bin TL'lik Krediyle Yüksek Geri Ödeme Maliyetleri!
Emeklilere Yeni Yıl Müjdesi: Ek Zam Kapıda, Maaşlara Canlılık Geliyor! Emeklilere Yeni Yıl Müjdesi: Ek Zam Kapıda, Maaşlara Canlılık Geliyor!
Soğuk Kış Gecelerine Sıcak Destek: Doğalgaz Faturalarınız Ücretsiz 3 Taksitle Ödeniyor! Soğuk Kış Gecelerine Sıcak Destek: Doğalgaz Faturalarınız Ücretsiz 3 Taksitle Ödeniyor!
Resmi Gazetede Haber! Emekliye 100.000 TL Net Ödeme Var! Resmi Gazetede Haber! Emekliye 100.000 TL Net Ödeme Var!
Sigortalı Olarak Çalışan Kişiler İçin Destek! Cumhurbaşkanı Duyurdu! 100.000 TL'ye Kadar Acil Nakit Kredi Sigortalı Olarak Çalışan Kişiler İçin Destek! Cumhurbaşkanı Duyurdu! 100.000 TL'ye Kadar Acil Nakit Kredi
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank Duyurdu! 3 Bankadan Emeklilere Düşük Faizli Kredi Başladı! Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank Duyurdu! 3 Bankadan Emeklilere Düşük Faizli Kredi Başladı!
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı:
  • 18-01-2024 09:36

Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı: "Okumak çok güzel bir şey"

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'
  • 16-01-2024 10:03

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!
  • 17-01-2024 11:24

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'
  • 18-01-2024 11:35

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!
  • 15-01-2024 09:24

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!