Ziraat bankası 3-5 Mayıs arasında, 44.000 TL'ye Kadar Ödeme Yapacak! Emeklilere ve Çalışanlara Verilecek! 

Ziraat bankası yeni 44000 TL ihtiyaç kredisi ile ilgili duyuru yaptı! Nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faizlerle ödemeler verileceği duyuruldu. Nakit kredi almak istiyorsanız, 44.000 TL kredi alacaksınız. Ziraat bankası 44.000 TL kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler verilmektedir. 44.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler emeklilere ve çalışanlara verilmektedir.

EMEKLİLERE 44.000 TL KREDİ

Emekli maaşlarına uygun olarak verilecek bu nakit kredilerde şartlara uygun olan herkes, hemen aynı gün içinde kredi başvurusu yapabilirsiniz. 44.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, 44.000 TL kredi için hemen aynı gün içinde ödeme verilecektir. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi alınacaktır. Kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler verilecektir. Hemen başvuru yaparak kredilerinizi hesaplarınıza atacak ve krediler bu şekilde aynı gün ödenmiş olacak.

Ziraat bankası kredi başvurusu için banka şubelerine gidebilir veya bankanın internet sitesini kullanarak hemen aynı gün içinde kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Ziraat bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir.