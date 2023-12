Zen-G'den yeni Maxi Single “SİYAH BEYAZ”

Siyah Beyaz adlı maxi single’da sanatçının sert ve ritmik vokallerine eşlik eden House ve Drill ritimlerini, Synth ve Yaylı melodileriyle süsleyerek akıcı bir şekilde birleştiren parçalar ile başarılı rapçi yine iddialı geliyor. Zen-G bu çalışmasında aşk acısı yaşayan birinin duygularından bahsederken aynı anda bir hayat sorgulaması yapıyor.

Şarkının alt metninde ise sanatçının verdiği mesaj şöyle: “Hepimiz hayatımızı, tanıştığımız kişileri, duygularımızı ‘’siyah ve beyaz’’ olarak iyi ve kötü şeklinde etiketliyor ona göre davranıyoruz. Çünkü böyle yaptığımızda dünyayı algılamak daha kolay oluyor. Bir satranç tahtası gibi düzenli oluyor ve bu düzen beynimizin işine geliyor. Eğer algıları bir tarafa bırakıp her şeyi etiketlemezsek, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlayacağız. Bazen satranç tahtasındaki nizami karelerinin aralarına gri çizgiler çekmeli ve bilmeliyiz ki her siyahın içinde bir beyaz, her beyazın içinde bir siyah vardır.”



Zen-G'nin içsel bir yolculuğu olan bu performansı, dinleyiciye iki farklı sunumda da kaliteli bir bad trip vaad ediyor.



Başarılı Rapçi Zen-G’nin “Siyah Beyaz” adlı maxi single’ı Sony Music Türkiye etiketiyle 8 Aralık’ta tüm dijital platformlarda yayında.