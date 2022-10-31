Zehra'dan kışa duygusal giriş!

Sözü ve müziği Sefa Nuh Polat’a düzenlemesi Ercan Bal’a ait olan şarkı için Can Bilgidağ yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Zehra “Yaza bir aşk şarkısıyla girmiştim, kışa da yine çok duygusal bir aşk şarkısıyla girmek istedim. Totem bozulmasın dedik. Umarım dinleyiciler de sever ve beğenir” dedi.

Haftalarca “Bal” şarkısıyla dijital platformlarda listelerde kalan Zehra, geçtiğimiz günlerde TikTok’ta “Çok Seviyorum” şarkısından kısa bir bölüm yayınlamıştı. Şarkıya kısa sürede 15.000’in üzerinde kullanıcı video çekti.