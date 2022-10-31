  • 01 KASIM Salı 13:05
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Zehra'dan kışa duygusal giriş!

“Cennetten Çiçek” şarkısıyla adını duyuran ve bu yıl Bilal Hancı ile yayınladığı “Bal” şarkısıyla Youtube’da yaklaşık 60 milyon dinlenerek bir rekora imza aran Zehra, yeni şarkısı “Çok Seviyorum” u Goed Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu.

Zehra'dan kışa duygusal giriş!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 31-10-2022 12:57

Sözü ve müziği Sefa Nuh Polat’a düzenlemesi Ercan Bal’a ait olan şarkı için Can Bilgidağ yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Zehra “Yaza bir aşk şarkısıyla girmiştim, kışa da yine çok duygusal bir aşk şarkısıyla girmek istedim. Totem bozulmasın dedik. Umarım dinleyiciler de sever ve beğenir” dedi.

Haftalarca “Bal” şarkısıyla dijital platformlarda listelerde kalan Zehra, geçtiğimiz günlerde  TikTok’ta “Çok Seviyorum” şarkısından kısa bir bölüm yayınlamıştı. Şarkıya kısa sürede 15.000’in üzerinde kullanıcı video çekti.

'Hayat Bugün'de sürpriz isim!
Kubilay Aka bu sözlere ne diyecek? Danla Bilic: "Evliliğe karşıyım!"