Zararsız sandığınız o alışkanlıklar hızlı yaşlanmanıza neden oluyor

Son yıllarda gençleşmek ve genç kalmak insanların en büyük arzusu. Kozmetik ürünler yada cerrahi operasyonlarla genç kalmak yerine hayatınıza giren bazı alışkanlıkları değiştirmenin yeterli olduğunu biliyor muydunuz? İşte sizi farkında bile olmadan yaşlandıran o alışkanlıklar.

Gerektiğinden az su içmek

Su insanlar için hayati önem taşıyan bir sıvı. Hayatta kalmak için muhtaç olduğumuz su, aynı zamanda vücudumuzdan zararlı maddelerin atılmasında da rol oynuyor. Tüm organların daha verimli çalışmasını sağlayan su, aynı zamanda böbrekler için de büyük önem taşıyor. Vücudumuzun adeta vitrini konumunda olan cildimiz için de suyun büyük önemi bulunuyor.

Vücut susuz kaldığında başta böbrekler olmak üzere ciddi sağlık problemleri baş gösterir. Ayrıca kuruyan cilt sizi olduğundan çok daha yaşlı gösterecektir.

Hareketsiz hayat yaşlandırır

İnsan vücudu bir makina gibi çalışır. Hareketsiz bir hayat tarzı bazal metabolizma hızınızı düşüreceğinden vücudunuzun yaktığı kalori miktarını da düşürür. Yeterince hareket etmeyen bireylerde yağlanma ve fazla kilol görülür. Olması gerekenden kilolu insanlarda buna bağlı sağlık sorunları da görüleceği gibi olduğundan yaşlı görünmek de kaçınılmazdır.

İdeal kilonuzu koruyun

Boy ve kilo orantısı insanların dış görünüşü için oldukça önem taşıyor. Boy ve kilo orantısıyla hesaplanan vücut kitle endeksi ideal kilonuzu bulmanızda yardımcı olabilir. Aşırı zayıflık ve aşırı kilo insanların yaşlı görünmesinde büyük önem taşır. Aşırı zayıflığın daha güzel göründüğü günümüzde yaygın bir yanlış. Dolayısıyla ideal kilonuzu keşfetmek ve bu kiloyu korumak genç kalmak ve genç görünmek adına önem taşıyor.

Sağlıksız beslenmek yaşlanmayı hızlandırır

Sağlıklı beslenme için ne kadar yediğinizden daha önemlisi ne yediğinizdir. Beslenme insan sağlığını etkileyen en önemli faktör olduğundan bu konuda kendinize bir rutin oluşturmalı ve katı bir şekilde bu rutine uymalısınız. Sağlıklı kalmak ve sağlıklı görünmek adına, taze sebze ve meyveler, yağsız etler, baklagiller tüketmelisiniz.

Alkol tam bir gençlik düşmanı

Alkol başta karaciğer olmak üzere iç organlarınızın büyük çoğunluğuna ciddi zararlar veriyor. Araştırmalar gösteriyor ki, kanser, obezite, kısırlık, demans, felç gibi hastalıklara yakalanma oranını da artırıyor. Sağlıkı bir yaşam için alkolden uzak durmak zorundasınız.

Depresyon ve stres yaşlılığın başlıca sebebi

Stres günümüzde hemen her yaşta karşımıza çıkan bir sorun. Okul, iş gündelik hayatın her alanında stres hayatımızda. Ancak insan sağlığını etkileyen fiziksel etkenler olduğu gibi ruhsal etkenler de bulunuyor.

Aşırı stres sinir sistemi ve kalp başta olmak üzere insan sağlığını önemli ölçüde etkiliyor. Sağlıklı kalabilmek ve gençliğinizi koruyabilmek adına stresi mümkün olduğu kadar hayatınızdan çıkarmalısınız.

Sigara sağlığın bir numaralı düşmanı

Sigaranın sağlığa zararları artık herkes tarafından bilinen bir durum. Ancak insanlar bu zararları gözardı ederek sigara kullanmaya devam ediyor. Akcigerleri tamamen işlevsiz hale getirebilen sigara, kalp hastalıkları ve damar tıkanıklığına da neden oluyor. Sigaranın sağlığa zararı ölüme kadar varabiliyor. Genç kalmak için değil hayatta kalabilmek için sigaradan uzak durmalısınız.

Uykusuzluk krışıklığı da beraberinde getirir

İnsanda yaşlılığın en büyük belirtilerinden biri de ciltte oluşan kırışıklıklar. Uykusuz geçen bir gece, günün tamamını etkiliyor. Sinir ve stresin yanında enerjinizin de düşük olmasına neden oluyor. Uykusuzluk kronik bir sorun haline geldiğinde ise sizin için ciddi sorunlar başlıyor demektir. Hormon dengenizin de bozulmasına neden olan uykusuzluk, beraberinde cildinizde kırışıklıklar ve göz altlarınızda morluklaı da beraberinde getirecektir. Bu görüntü sizi olduğundan yaşlı bir birey olarak gösterecektir.