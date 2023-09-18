Zammın Suyu Çıktı Dedirtecek Emekliyi Mest Ettiren Ödeme Maaş ile Birlikte 8.000 TL

Bankalar arasındaki rekabetin ana sebebi müşteri portföyünü arttırmak olmaktadır. Bu kapsamda düzenlenen kampanyalar arasında en dikkat çekici olanı ise emekli promosyonudur. Emekli zaten kendisine yapılan zamdan mütevellit çareyi ek ödemelerde ararken, bankalar ay ay bu durum karşısında emekliye kampanyalarını sunuyor. Kuveyt Türk Bankası da emekli promosyonu veren bankalardan. SGK ile anlaşması kapsamında yüksek meblağda emekli promosyonu ödemesi yaparak çok sayıda bankanın önüne geçiyor. Kuveyt Türk emekli promosyonu Eylül ayı kampanyası büyük ilgi görüyor.

Kuveyt Turk emekli promosyonuna ek artı kolaylık ve ödeme fırsatları da sunuyor. Bankaya emekli maaşını taşıyan ve 3 sene bankadan alacağına taahhüt veren emekliye 8.000 TL'ye varan ödeme sunuyor. Maaşını taşıyan emekli bankanın artı kampanyasından ve kolaylıklarından faydalanma imkanı buluyor. Kuveyt Türk emekli promosyonu miktarı şu şekilde güncellenmiş bulunuyor.

3.500 TL’ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 4.800 TL ,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.600 TL ,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 7.200 TL ,

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 8.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Emekliyi mutlu ettiren başka bir açıklama da kendisine banka tarafından sunulan fırsatlar olarak bilinirken, emekliye özel eczane, hastane ve sağlık harcamalarında taksit imkanı sunuyor. Öte yandan Sağlam Kart ile yapılacak ilk 100 TL ve üzeri market alışverişine de 20 TL tutarında altın para hediyesi veriliyor.

Emekliler için SGK'lı olsa da hastane masrafları ve eczane masrafları kimi zaman bir hayli kabarık oluyor. Zaten açlık sınırının altında kalan emekli maaşları, bir de kesintilere uğrayınca refahı azalan emekli, ek ödemelere yöneliyor. Ek ödemeler arasında dikkat çeken ödemeler karşılıksız olarak sunulan ödemeler olurken, emekli promosyonu ödemesi en üst sırada yer alıyor. Başka bankadan emekli promosyonu alsanız da Kuveyt Turk Bankası na maaşınızı taşıyabilirsiniz. Eski bankanıza kalan günlerin promosyon ödemesini yaparak, Sil baştan yeni bankadan toplu ödeme alabilirsiniz.