Zamana Meydan Okuyan Lansman

. Şık bir sabah buluşması konseptiyle düzenlenen davet, cemiyet hayatı ve sosyal medyanın tanınmış isimlerinin yanı sıra çok sayıda eczacı ve sağlık profesyonelini bir araya getirdi.

Ümit Karalar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; Alican Aytekin, Aslı Gümüşel, Cengiz Orhonlu, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Çağrı Çıtanak, Nefise Karatay, Evrim Doğan, Elçin Afacan, Prof. Dr. Murat Baş, Onur Büyüktopçu, Ebru Yücel, Merve Sevi ve Op. Dr. Bora Özel de katılanlar arasındaydı.

Lansmanda söz alan Dr. Melek Vuslat Özdoğan, sağlıklı yaş alma yaklaşımına dikkat çekerek ürün içeriği ve bilimsel altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar, kahvaltı eşliğinde gerçekleşen sunumu ilgiyle takip etti.



