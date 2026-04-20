Hamilelikte Ağrı Kesici Kullanımı Otizme Neden Olur mu?

Son dönemde gebelikte ağrı kesici kullanımı ile otizm arasında ilişki olduğuna dair iddialar anne adaylarında ciddi bir endişe yaratıyor. Özellikle sosyal medya ve çeşitli açıklamalar, bilimsel gerçeklikten uzak yorumlarla kafa karışıklığına neden olabiliyor.

KADIN
Yayın Tarihi : 20-04-2026 18:51

Uzmanlar, doğru bilgiye ulaşmanın ve tedavi kararlarını hekimle birlikte vermenin önemine dikkat çekiyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü’nden Uzm. Dr. Burcu Ece Kök Özyürek, gebelikte ağrı kesici kullanımı ve otizmle ilişkisine dair bilgiler verdi.

Tedaviden kaçınmak daha büyük risk oluşturabilir

Gebelikte kullanılan ağrı kesicilerin otizme yol açabileceğine dair iddialar her zaman gündeme gelmektedir. Bu tür söylemler, özellikle anne adaylarında her zaman ciddi bir kaygı oluşturur. Gebelik zaten başlı başına hassas bir süreçtir ve yanlış ya da eksik bilgiler bu dönemi gereksiz yere daha zor hale getirebilir. 

Burada önemli bir denge var. Sadece endişe nedeniyle tedaviden kaçınmak, bazen ilacın kendisinden daha fazla risk yaratabilir. Gebelikte ateşin kontrol altına alınmaması ya da şiddetli ağrının tedavi edilmemesi hem anne hem de bebek açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle “hiç kullanmamak daha güvenlidir” yaklaşımı her zaman doğru değildir.

Bilimsel veriler endişeyi desteklemiyor

Burada en önemli soru şu: Bilimsel veriler bu iddiaları destekliyor mu? The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı bir analiz, bu konuyu detaylı şekilde ele aldı. Çok sayıda çalışmanın birlikte değerlendirildiği bu araştırmada, gebelikte parasetamol kullanımının çocuklarda otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) veya zihinsel gelişim sorunlarıyla anlamlı bir ilişkisi gösterilmedi. Bu sonuçlar, mevcut tıbbi kılavuzlarla da uyumlu. Parasetamol, gebelikte ateş ve ağrı tedavisinde güvenli kabul edilen ve sıklıkla ilk tercih edilen ilaçlardan biri olmaya devam etmektedir.

Her gebelik özeldir kararı doktorunuzla verin

Her anne adayının sağlık durumu farklıdır. Bu yüzden ilaç kullanımıyla ilgili kararlar genel bilgilerle değil, kişiye özel değerlendirmelerle verilmelidir. Bir ilacı kullanıp kullanmama kararını sosyal medyaya göre değil, sizi takip eden hekiminizle birlikte verin. Çünkü doğru karar, risk ve faydanın birlikte değerlendirilmesiyle ortaya çıkar.

Stres ve kaygı da sağlığı etkiler

Gebelik yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda duygusal olarak da hassas bir dönemdir. Artan stres ve kaygının, hem anne hem de bebek üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilimsel olarak biliniyor. Yanlış bilgilerle oluşan gereksiz korkular, anne adaylarının ihtiyaç duydukları tedaviden uzaklaşmasına neden olabilir.

Otizmin tek bir nedeni yok

Otizm spektrum bozukluğu, tek bir nedene bağlı gelişen bir durum değildir. Genetik ve çevresel birçok faktörün birlikte rol oynadığı karmaşık bir süreçtir ve hala araştırılmaktadır. Bu nedenle tek bir ilacı sorumlu göstermek bilimsel gerçeklerle örtüşmez. Gebelikte karşılaştığınız her sağlık durumunda en doğru yaklaşım; güvenilir bilgiye dayanmak ve hekiminizle birlikte hareket etmektir. Doğru bilgi sizi gereksiz kaygıdan korur; doğru tedavi ise hem sizi hem bebeğinizi korur.

Benzer Haberler
Hamilelikte Karın Ağrısına Bu Belirtiler Eşlik Ediyorsa Dikkat Hamilelikte Karın Ağrısına Bu Belirtiler Eşlik Ediyorsa Dikkat
Okul şiddeti önlenebilir mi? Okul şiddeti önlenebilir mi?
Çocuklar ve Şiddet Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler Çocuklar ve Şiddet Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Çocuklarda el ayak ve ağız hastalığına dikkat! Çocuklarda el ayak ve ağız hastalığına dikkat!
Kadınlarda kalp krizinde ölüm riski daha yüksek Kadınlarda kalp krizinde ölüm riski daha yüksek
Çocuk Psikolojisinde Kaygı Yönetiminin Temeli Ailede Atılır Çocuk Psikolojisinde Kaygı Yönetiminin Temeli Ailede Atılır
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’den Eleştirilere Yanıt:
  • 16-04-2026 10:33

Demet Özdemir’den Eleştirilere Yanıt: "Linç Kampanyasını Durdurun"

Gamze Özçelik 8 Yıllık Aranın Ardından Setlere Dönüyor
  • 14-04-2026 11:28

Gamze Özçelik 8 Yıllık Aranın Ardından Setlere Dönüyor

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Nişan Yüzüklerini Takttı
  • 15-04-2026 10:36

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Nişan Yüzüklerini Takttı

Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi!
  • 20-04-2026 12:16

Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi!

Popstar Yıldızı Rıza Tamer'den Acı Haber: Bodrum'da Hayatını Kaybetti
  • 17-04-2026 10:48

Popstar Yıldızı Rıza Tamer'den Acı Haber: Bodrum'da Hayatını Kaybetti