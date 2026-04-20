Hamilelikte Karın Ağrısına Bu Belirtiler Eşlik Ediyorsa Dikkat

Bu değişimlere bağlı anne adaylarının en sık karşılaştığı şikayetlerden biri karın ağrısı oluyor. Çoğu zaman normal gebelik sürecinin bir parçası olarak değerlendirilse de bazı durumlarda karın ağrısı önemli sağlık sorunlarına işaret edebiliyor.

Dünya genelinde yapılan değerlendirmeler, gebelik sürecinde yaşanan ağrı şikayetlerinin kadınların önemli bir kısmında görüldüğünü ortaya koyuyor. Ağrının şiddeti, süresi ve eşlik eden belirtilerin doğru değerlendirilmesinin hem anne hem de bebek sağlığı açısından kritik önem taşıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Op. Dr. Gülçin Demirdöven, gebelikte karın ağrısının tek bir nedene bağlı olmadığını belirterek “Hamilelikte yaşanan karın ağrıları çoğu zaman büyüyen rahmin çevre dokulara baskı yapmasından kaynaklanır. Ancak bazı durumlarda altta yatan farklı sağlık sorunları da söz konusu olabilir” dedi.

Fizyolojik Değişimler Ağrıya Neden Olabiliyor

Hamilelikte karın ağrısının en yaygın nedenlerinden biri rahmin büyümesine bağlı olarak bağ dokuların gerilmesi oluyor. Özellikle gebeliğin ikinci trimesterinden itibaren bu tür ağrılar daha sık hissediliyor. “Rahim büyüdükçe çevresindeki kas ve bağ dokular gerilir. Bu durum özellikle ani hareketlerde ya da uzun süre ayakta kalındığında ağrıya yol açabilir” diyen Op. Dr. Demirdöven, bu ağrıların genellikle kısa süreli ve pozisyon değişikliği ile hafiflediğini ifade ediyor.

Sindirim sisteminde yaşanan değişiklikler de karın ağrısına neden olabiliyor. Hormonal etkilerle bağırsak hareketlerinin yavaşlaması kabızlık ve gaz şikayetlerini artırırken, bu durum da karın bölgesinde rahatsızlık hissine yol açıyor.

Masum Görülen Ağrılar Yanıltıcı Olabilir

Her karın ağrısı normal kabul edilmemeli. Bazı durumlarda ağrı, ciddi bir sağlık probleminin ilk belirtisi olabiliyor. Özellikle şiddetli, sürekli ve giderek artan ağrılar dikkatle değerlendirilmesi gereken durumlar arasında yer alıyor. Op. Dr. Demirdöven, “Karın ağrısına vajinal kanama, ateş, baş dönmesi ya da mide bulantısı eşlik ediyorsa bu durum mutlaka değerlendirilmelidir. Bu belirtiler düşük riski, dış gebelik ya da enfeksiyon gibi durumların habercisi olabilir” uyarısında bulunuyor.

Hamilelikte Karın Ağrısını Hafifletmek İçin 5 Önemli Öneri

Fizyolojik nedenlere bağlı hafif karın ağrılarında bazı basit önlemlerle rahatlama sağlanabiliyor. Op. Dr. Gülçin Demirdöven, anne adayları için şu önerilerde bulunuyor:

Dinlenmeye özen gösterin

Uzun süre ayakta kalmak ağrıyı artırabilir. Gün içinde kısa dinlenme molaları vermek önemlidir.

Ani hareketlerden kaçının

Hızlı kalkma ya da ani dönme hareketleri bağ dokuların gerilmesini artırabilir.

Ilık duş uygulayın

Kasların gevşemesine yardımcı olarak ağrının azalmasını sağlayabilir.

Bol su tüketin ve lifli beslenin

Kabızlık ve gaz kaynaklı ağrıların önüne geçilmesine destek olur.

Rahat kıyafetler tercih edin

Karın bölgesine baskı yapan kıyafetler ağrıyı artırabilir.

“Bu öneriler hafif ve geçici ağrılar için geçerlidir” diyen Op. Dr. Demirdöven, ağrının devam etmesi durumunda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Gebelikte Düzenli Kontroller İhmal Edilmemeli

Hamilelikte karın ağrısının doğru değerlendirilmesi, olası risklerin erken dönemde tespit edilmesini sağlıyor. Op. Dr. Demirdöven, “Ağrının tipi, süresi ve eşlik eden bulgular doğru analiz edildiğinde ciddi tablolar erken dönemde yakalanabilir. Bu da hem anne hem de bebek sağlığını korumada büyük avantaj sağlar” dedi.

Çakmak Erdem Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Op. Dr. Gülçin Demirdöven, gebelikte ağrının kişiye özel değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Her anne adayının gebelik süreci farklı ilerler. Bu nedenle ağrının yeri, süresi ve sıklığı bireysel olarak ele alınmalıdır. Özellikle dinlenmekle geçmeyen, giderek artan ya da günlük yaşamı etkileyen ağrılar mutlaka detaylı şekilde incelenmelidir” mesajını paylaştı.