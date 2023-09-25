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Yürüme Analizi

Podolog Deniz Yahcı, "Yürüme Analizi Yaptırın" tavsiyesinde bulundu. İşte detaylar..

Yürüme Analizi
KADIN
Yayın Tarihi : 25-09-2023 10:23

 
 

 
 Podolog Deniz Yahcı "Vücut sağlığınız için check - up yaptırıyoruz ama ayak kontrollerimizi ihmal ediyoruz mutlaka yürüme analizi yada ayak basış analizi yaptırın." uyarısında bulundu. Yahçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü ilerleyen yaşla birlikte ayak anatomisi, kaslar ve kemik yapısı değişir. Yürüme anatomisi bozuldukça, bel, diz ağrıları, iskelet yapısında sorunlar ayak ağrısı, duruş bozukluğu, içe yada dışa basmaya bağlı nasırlar, ayak derisinde sertleşme, çatlaklar, tırnak batması v.b bir çok sorun ortaya çıkar.

Özellikle Tırnak batması ve tırnak mantarı problemeleri hem sağlık hem de kozmetik olarak ciddi problem olamkla birlikte,yaygın olarak yapılan  doğru bildiğimiz yanlış ise  bu problemlerden Tırnak çekimi yöntemi ile kurtulabileceğimizi düşünmek .Tırnak çektirmek anlık bir çözüm olsada uzun vadede bir tedavi yöntemi değildir , bu problemeler için düzenli bakım protokelleri gerekmektedir."

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