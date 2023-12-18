Yılmaz Erdoğan'a Kadın İzleyicilerden Fragman Tepkisi: "Yazıklar Olsun!"

Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri, usta oyuncu ve senarist Yılmaz Erdoğan'ın başrolde olduğu bir yapım olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin fragmanı, özellikle sosyal medyada tartışma yarattı. Fragmanda, öğretmen olan ve karısını öldürmekle suçlanan Azem karakterinin, yani Yılmaz Erdoğan'ın gözaltına alındığı sahneler yer alıyor.

Fragmandaki Sözler Tepkiye Neden Oldu

Fragmandaki "Senin aşkın değil sadece failin olmak da varmış" sözleri, izleyiciler tarafından eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları, bu ifadenin cinayeti romantize ettiğini ve bu tarz bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu dile getirdi. "İstanbul'da inanılmaz olaylar zincirine bir yenisi daha eklendi" cümlesiyle başlayan tanıtım, hikayenin dramatik yapısını ortaya koyuyor.

"Yazıklar Olsun Yılmaz Erdoğan"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı yapıma ve kendisine tepki gösterdi. Bir kullanıcı ise "sizi yıllardır severek izliyordum ama kadınları bu şekilde küçük düşürmeniz hoş olmadı. Yazıklar olsun Yılmaz Erdoğan" ifadesini kullandı. Kullanıcının yorumuna yanıt verenler ise yoruma destek verenler ve oyuncunun bir suçu olmadığını belirtenler olmak üzere ikiye bölündü.

İnci Taneleri, dramatik bir hikayeyi ele alıyor ve toplumsal konulara değinmesi bekleniyor. Ancak fragmandaki ifadeler, dizinin yaklaşımı ve mesajı üzerinde soru işaretleri yaratıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu konuların nasıl işleneceği ve izleyici tepkilerinin ne yönde olacağı merak konusu.